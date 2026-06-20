Los forenses piden un equipo de radiología digital para valorar la edad de los jóvenes migrantes en Aragón

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón (Imlcfa) es el organismo que tiene encomendada la valoración de edad de los jóvenes migrantes que están llegando a la comunidad. Es una tarea que ha aumentado en volumen a lo largo de los últimos años y, solo desde el mes de noviembre de 2023 hasta el mes de febrero de 2026, se han realizado 144 informes. En los tres años anteriores, por ejemplo, se elaboraron menos de 80. Y es por este incremento "considerable" de la carga de trabajo que sus trabajadores ven "preciso" disponer de un equipo de radiología digital que mejore las prestaciones del equipo del que se dispone a día de hoy, algo que ya se ha trasladado a la Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón.

Es, precisamente, una de las necesidades que se incluyen en la memoria elaborada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón referente al año 2025, en el cual se hacen constar otras necesidades materiales como la adquisición de un scanner que permita ampliar los estudios radiográficos en cadáveres y un nuevo cromatógrafo para atender las demandas actuales de análisis toxicológicos. En este sentido, también se solicita la implantación de impresiones en 3D de scanner para los casos de muertes violentas, de tal forma que los médicos forenses puedan presentar las autopsias a los miembros del jurado de "una manera clara y sencilla", tal y como ya sucede en la Policía Nacional con la reconstrucción de los crímenes.

Medios personales

En cuantos a los medios personales, desde el organismo se plantea la creación de un nuevo plan de guardias para los médicos forenses, ya que el actual resulta "injusto" para todos aquellos doctores que no están en Zaragoza según se subraya en la memoria. "De no modificarse, va a ser un dato muy negativo a la hora de que vengan a Aragón nuevos forenses, ya que en la práctica totalidad de los institutos de medicina legal, las condiciones de trabajo en las guardias son muy ventajosas", argumentan.

A nivel de medios personales también se solicita la creación de una nueva plaza de técnico de laboratorio o la revisión de la plantilla de auxiliares de autopsia para solventar los problemas que se suceden en las sedes de Huesca y de Teruel. Y se ve oportuno promover un convenio con la Universidad de Zaragoza para que el Instituto sea reconocido como "universitario" y, por tanto, pueda realizar funciones de "docencia" e "investigación".

En este marco de colaboración con instituciones aragonesa también se considera "deseable" que se formalice un convenio de colaboración con el hospital Royo Villanova, el cual se encuentra junto a la sede que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene en Zaragoza. "Para que se pudieran solicitar pruebas a los distintos servicios hospitalarios, que siendo de gran interés médico legal, no pueden ser realizadas en nuestra institución", argumentan desde el organismo autonómico.