Los forenses ven "evitables" muchas de las casi 450 autopsias por muerte natural en Aragón

Por las salas de autopsias de las tres sedes provinciales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón (Imlcfa) desfilaron el año pasado hasta 937 cadáveres. Y, afortunadamente, la mayoría de estas necropsias (446) arrojaron como resultado una muerte por etiología natural. En cualquier caso, es una proporción de un 58% que el propio organismo autonómico quiere reducir de forma progresiva al exponer que muchas de estas autopsias podrían evitarse en el caso de que se emitieran los correspondientes certificados de defunción. Porque el objetivo no es otro que evitar la judicialización de estos fallecimientos, de tal modo que los familiares del difunto puedan disponer de su cuerpo sin necesidad de que sea sometido a autopsia...

Así queda reflejado en la memoria del Instituto Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón referente al año 2025, un documento en el que se subraya que la mayor tasa de autopsia por muerte natural se da en mayores de 65 años. Por eso se defiende que estos exámenes forenses serían "evitables" si el facultativo que atiende al difunto en los últimos momentos de su vida emitiera un certificado de defunción, "basado en una adecuada valoración de las patologías previas" como, por ejemplo, una revisión de su historia clínica o antecedentes médicos.

Certificados por muerte natural

"Supone agravar el sufrimiento al saber que se le va a practicar una autopsia medicolegal a todas luces innecesaria si se hubiera revisado la historia clínica del fallecido y, con base en ella, haber firmado el correspondiente certificado de defunción. Tratamos con ello de disminuir el sufrimiento de unos familiares que han perdido a un ser querido y que por una cuestión judicial no pueden disponer de un certificado de defunción el caso de una muerte natural", expone la memoria anual.

Estructura de colocación de cadáveres en la sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón. / Archivo de El Periódico de Aragón

En este sentido, se recuerda que a lo largo de los últimos años se han impartido diversas charlas en distintas instituciones para resolver las dudas sobre la emisión de los certificados de defunción y, de esta forma, "fomentar" la emisión de los certificados en los casos de muerte natural. Además, en 2025, el organismo autonómico firmó un convenio con el Colegio de Médicos, la dirección del 061 y las funerarias a través del cual expresaron su compromiso a aportar certificados de defunción que puedan utilizar los servicios del 061 para evitar la práctica de autopsias "innecesarias".

Es la forma con la que se pretende disminuir ese 58% de autopsias naturales, ya que el resto de exámenes forenses son inevitables por su obligatoria judicialización. Según los datos recabados en 2025, un 26% de las necropsias arrojaron un resultado de muerte por etiología accidental. Son 199 decesos, de los cuales 149 fueron varones, y entre otros mecanismos, se enumeran caídas (82), transporte (52), envenenamientos (18) o ahogamientos (4) mientras que estas muertes se reparten en varias franjas de edades entre los 40 y los 80 años.

Otras muertes

En tercer lugar, se sitúan los suicidas con 115 decesos, de los cuales 41 se deben a precipitaciones, 40 a ahorcamientos, 20 a envenenamientos y 5 a disparos con arma de fuego. La edad a la que se produce el mayor número de suicidios es la franja comprendida entre los 40 y los 60 años. Y la lista la cierran 11 fallecimientos pendientes de investigación además de 4 homicidios, todas estas muertes violentas cometidas en la provincia de Zaragoza.

Es un número de autopsias que revela una media de casi tres necropsias diarias, una ratio que podría verse reducida con las acciones impulsadas por el organismo autonómico. Al respecto, también se recalca que, en el caso de las muertes súbitas, los forenses toman unas muestras hispatológicas para ofrecer a los familiares una orientación de la causa del fallecimiento en relación con un posible consejo genético para los familiares del difunto. Pero las muestras se derivan a Barcelona, lo que demora el análisis un año o "más". Por eso también se ha propuesto la posibilidad de establecer algún tipo de convenio para que estas muestras se puedan procesar en el Instituto Aragonés de las Ciencias de la Salud.