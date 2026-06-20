Testigos del incendio en plenas fiestas de Parque Venecia: "La gente vino a ver al fuego en lugar de ir a la verbena"

Las fiestas del barrio de Parque Venecia empezaron ayer con un pequeño sobresalto, ya que un aparatoso incendio junto al Canal Imperial encendió las alarmas casi a la hora a la que estaba previsto el inicio de la verbena. Es un fuego que se originó al otro lado del Canal, en los terrenos de lo que era la antigua Quinta Julieta, aunque se propagó a ambas orillas del cauce por el viento que sopló en la ciudad de Zaragoza. Pero esta misma madrugada, en torno a las 05.00 horas, los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza han dado por extinguidas las llamas, aunque hasta las 11.00 horas han continuado realizando labores de refresco, de lo que han sido testigos los muchos vecinos que se han ido acercando para ver lo que había pasado.

"Estábamos cenando aquí al lado y, de repente, vimos el fuego y todo el mundo empezó a llamar a los Bomberos. El humo pegaba contra toda la fachada de este edificio (el más cercano en el cruce de las calles Floran y Bienal del Arte) y los vecinos bajaron extintores para que la Policía Local se pusiera a darle hasta que llegaran los Bomberos. Era mucha llamarada, hacía mucho aire, y las chispas saltaron al otro lado. Se oía crujir, como si tiraran petardos", ha explicado a este diario José Manuel, un vecino de este barrio zaragozano que esta mañana se ha acercado a la zona afectada para comprobar el alcance de lo sucedido. "Al ser fiestas, estaba todo el mundo en la calle y la gente vino a ver el fuego en lugar de ir a la verbena", ha continuado este mismo vecino, quien ha recordado que el inicio de la verbena se retrasó desde las 23.00 hasta las 00.00 horas.

"Empezamos a oler a barbacoa"

Con él ha coincidido otro vecino del barrio que esta mañana recordaba que los Bomberos los tuvieron difícil para acceder a la zona. "Parecía más fuego de lo que hemos visto ahora. Pensaba que se había quemado más terreno", ha afirmado este hombre. Y con motivo de las fiestas también se encontraba en la calle Alberto, quien esta mañana paseaba por la zona junto a su hijo. "Estábamos en las ferias y de repente empezamos a oler a barbacoa. No fue una tontería porque, cuando yo me asomé, había mucho fuego ya. Algunos dicen que fue un cigarro, otros que si fueron unos chavales con unos petardos...", ha relatado Alberto.

También se acercaron hasta allí algunos vecinos del barrio de La Paz, como es el caso de Alfonso Sanz. "Estaba viendo la televisión y empezamos a oler a quemado, por lo que vine desde casa hasta aquí. Ya no se veía fuego, pero aún estaba la Policía Local y unos cuatro camiones de Bomberos", ha comentado Alfonso, quien ha lamentado que "hay mucha vegetación seca" en esta zona, por lo cree que sería conveniente "limpiarlo". Lo mismo le pasó a Andrea, otra vecina de La Paz que esta mañana hacía deporte en esta zona del Canal. "Mi madre y yo pensábamos que era la hoguera de San Juan, pero en las redes sociales ya empecé a ver que era un incendio. Olía mogollón a humo", ha dicho.