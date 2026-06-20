Suceso
Testigos del incendio en plenas fiestas de Parque Venecia: "La gente vino a ver al fuego en lugar de ir a la verbena"
Un aparatoso incendio en las orillas del Canal Imperial empañó el inicio de las fiestas de este barrio zaragozano
Las fiestas del barrio de Parque Venecia empezaron ayer con un pequeño sobresalto, ya que un aparatoso incendio junto al Canal Imperial encendió las alarmas casi a la hora a la que estaba previsto el inicio de la verbena. Es un fuego que se originó al otro lado del Canal, en los terrenos de lo que era la antigua Quinta Julieta, aunque se propagó a ambas orillas del cauce por el viento que sopló en la ciudad de Zaragoza. Pero esta misma madrugada, en torno a las 05.00 horas, los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza han dado por extinguidas las llamas, aunque hasta las 11.00 horas han continuado realizando labores de refresco, de lo que han sido testigos los muchos vecinos que se han ido acercando para ver lo que había pasado.
"Estábamos cenando aquí al lado y, de repente, vimos el fuego y todo el mundo empezó a llamar a los Bomberos. El humo pegaba contra toda la fachada de este edificio (el más cercano en el cruce de las calles Floran y Bienal del Arte) y los vecinos bajaron extintores para que la Policía Local se pusiera a darle hasta que llegaran los Bomberos. Era mucha llamarada, hacía mucho aire, y las chispas saltaron al otro lado. Se oía crujir, como si tiraran petardos", ha explicado a este diario José Manuel, un vecino de este barrio zaragozano que esta mañana se ha acercado a la zona afectada para comprobar el alcance de lo sucedido. "Al ser fiestas, estaba todo el mundo en la calle y la gente vino a ver el fuego en lugar de ir a la verbena", ha continuado este mismo vecino, quien ha recordado que el inicio de la verbena se retrasó desde las 23.00 hasta las 00.00 horas.
"Empezamos a oler a barbacoa"
Con él ha coincidido otro vecino del barrio que esta mañana recordaba que los Bomberos los tuvieron difícil para acceder a la zona. "Parecía más fuego de lo que hemos visto ahora. Pensaba que se había quemado más terreno", ha afirmado este hombre. Y con motivo de las fiestas también se encontraba en la calle Alberto, quien esta mañana paseaba por la zona junto a su hijo. "Estábamos en las ferias y de repente empezamos a oler a barbacoa. No fue una tontería porque, cuando yo me asomé, había mucho fuego ya. Algunos dicen que fue un cigarro, otros que si fueron unos chavales con unos petardos...", ha relatado Alberto.
También se acercaron hasta allí algunos vecinos del barrio de La Paz, como es el caso de Alfonso Sanz. "Estaba viendo la televisión y empezamos a oler a quemado, por lo que vine desde casa hasta aquí. Ya no se veía fuego, pero aún estaba la Policía Local y unos cuatro camiones de Bomberos", ha comentado Alfonso, quien ha lamentado que "hay mucha vegetación seca" en esta zona, por lo cree que sería conveniente "limpiarlo". Lo mismo le pasó a Andrea, otra vecina de La Paz que esta mañana hacía deporte en esta zona del Canal. "Mi madre y yo pensábamos que era la hoguera de San Juan, pero en las redes sociales ya empecé a ver que era un incendio. Olía mogollón a humo", ha dicho.
Suscríbete para seguir leyendo
- El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso de conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
- Paulino, sin pelos en la lengua tras el descenso del Real Zaragoza: el modelo de funcionamiento, la propiedad, las infraestructuras, la presión de la afición...
- Un impresionante incendio se desata junto al Canal Imperial y las viviendas de Parque Venecia en Zaragoza
- La primera gran apuesta de la cantera en el Real Zaragoza de Lalo Arantegui no se mueve de Grecia: renueva dos años y sigue en la élite helena
- Adiós a la primera pizzería italiana que abrió en Zaragoza tras 57 años de tradición: 'Sería excelente que alguien siguiera
- La carta de una vecina de Delicias a Juan Roig, dueño de Mercadona, para salvar un histórico bar de Zaragoza: 'Está en juego un espacio que da identidad al barrio
- Confirmado: estas son las piscinas de Zaragoza con entrada gratuita durante la ola de calor
- Un canterano del Real Zaragoza dice adiós a su etapa en La Masía: 'Todo niño sueña en jugar una vez en su vida en el FC Barcelona