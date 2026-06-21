De una infidelidad al asesinato en una noche en San José: "Quería que se callase"

El barrio zaragozano de San José se despertó el 3 de julio de 2011 con una noticia impactante. Angélica Chusete, una joven ecuatoriana de 28 años, murió estrangulada en el domicilio familiar a manos de su marido, Luis Eduardo Chacha. Han pasado 15 años de aquel crimen que conmocionó a los vecinos de la zona y que acabaría convirtiéndose en uno de los casos de violencia machista más recordados de Zaragoza.

Los hechos ocurrieron sobre la una y media de la madrugada en su vivienda del número 103 de la avenida de San José. En la casa residían también una niña de tres años y un niño de diez, fruto de una relación anterior del agresor. Aquella noche, la pequeña se encontraba con un familiar, pero el menor sí estaba en la vivienda cuando se produjo el fatal desenlace.

Tras cometer el crimen, el autor abandonó el piso. Según se conocería posteriormente durante el juicio, la mujer seguía con vida cuando el acusado salió de la vivienda. El niño alertó de lo sucedido a un familiar, que acudió al domicilio junto a otros miembros de la familia. Tras atender al menor y comprobar la situación, avisaron a la Policía Nacional. Los agentes encontraron el cuerpo de la mujer con evidentes signos de violencia.

Apenas una hora después, el agresor llamó a un familiar para confesar lo que había hecho. Este cedió el teléfono a uno de los policías que se encontraban en el domicilio y el agente logró convencerle para que regresara. Finalmente, acudió a la vivienda y se entregó.

La noticia provocó una enorme conmoción entre los vecinos. Nadie parecía capaz de explicar lo ocurrido. «Nunca los oímos discutir y ni siquiera ayer nos dimos cuenta de nada, con todo el jaleo que se debió armar», relató entonces uno de los residentes de la misma planta. La pareja llevaba alrededor de seis meses viviendo en el inmueble. No daban problemas y apenas mantenían relación con el resto de vecinos.

La jueza decretó su ingreso en prisión tras la primera comparecencia judicial. El acusado se negó a declarar tanto ante la Policía como ante la magistrada que lo envió a prisión provisional a la espera de juicio.

Desde el principio, los investigadores centraron sus pesquisas en un posible móvil relacionado con los celos. Un familiar explicó a la policía que la mujer podría estar manteniendo una relación extramatrimonial. La investigación acabó confirmando esa sospecha. Este fue el eje del crimen.

Durante el juicio se conoció que el acusado había acudido a buscar a su mujer al trabajo unas horas antes del crimen y que la sorprendió mientras mantenía relaciones sexuales con otro hombre. Tanto el testimonio de esa persona como las pruebas de ADN practicadas durante la investigación corroboraron esa versión. La relación se produjo con un primo del propio acusado y llevaba alrededor de 15 días.

Ese familiar declaró en la vista oral que había mantenido relaciones sexuales con la víctima en el interior de su vehículo. Después se despidieron y no volvió a saber nada hasta que recibió una llamada telefónica del acusado. Según relató, durante esa conversación este le amenazó con hacerle lo mismo que a la mujer y le dijo que le iba a «volar la cabeza».

Jurado popular

El caso llegó a juicio en 2013 ante un jurado popular en la Audiencia Provincial de Zaragoza. Fue además el primer juicio con jurado popular celebrado en la nueva sede de la Audiencia Provincial.

Los forenses que examinaron al acusado concluyeron que era imputable y que conservaba plenamente sus capacidades. Durante el juicio, el acusado reconoció que acababa de descubrir la infidelidad de su esposa. Explicó que ambos discutieron y aseguró que únicamente le había pedido explicaciones. Según su versión, ella comenzó a insultarle, se produjo un forcejeo y él la cogió por el cuello. «Quería que se callase. Me seguía insultando y me fui», declaró. También sostuvo que no tuvo intención de matarla y afirmó que había bebido en exceso aquella noche y que no pudo controlar su reacción tras descubrir la infidelidad.

Una imagen de archivo del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Zaragoza. / Ángel de Castro

La acusación particular sostuvo que el ataque se produjo con alevosía, aprovechando la situación de indefensión de la víctima. Los informes forenses aportaron datos relevantes sobre cómo se produjo la agresión. Los especialistas explicaron que la víctima sufrió hasta 25 lesiones, entre equimosis y erosiones de intensidad leve y moderada, lo que demostraba que intentó defenderse. También señalaron que la fuerza empleada por el agresor duplicaba ampliamente la necesaria para causar la muerte mediante estrangulamiento. Además, descartaron que la agresión se hubiera producido por la espalda y consideraron incompatible la violencia ejercida con la versión de una actuación motivada por una fuerte intoxicación alcohólica.

Tras escuchar a los testigos, los peritos y al propio acusado, el jurado popular emitió un veredicto de culpabilidad por unanimidad. Consideró probado que Luis Eduardo Chacha estranguló a su esposa después de vencer su resistencia mediante golpes y empujones. También entendió que era autor de un delito de asesinato con el agravante de parentesco.

La Fiscalía solicitó una pena de 18 años de prisión, mientras que la acusación particular, ejercida por la familia de la víctima, reclamó 20 años. Finalmente, la Audiencia Provincial de Zaragoza condenó al acusado a 18 años de cárcel.