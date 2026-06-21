La banda latina de los DDP 'reina' en Las Delicias tras la desarticulación de los Black Panther

El trabajo de la Brigada Regional de Información es muy sigiloso. Son muchos meses, también años, de seguimientos, de vigilancias y de escuchas telefónicas hasta que sus minuciosas investigadores van tomando forma y se van afinando los lazos de unión entre unos y otros individuos a quienes investigan. De esta forma van estrechando el cerco sobre las organizaciones que tienen en el punto de mira en Zaragoza, en lo que concierne a la Jefatura Superior de Policía de Aragón. En el mundo del fútbol, por ejemplo, en los ultras del Real Zaragoza. Y, a nivel de delincuencia convencional, en las bandas latinas que pugnan por el dominio de la capital aragonesa. Hace dos semanas, sin ir más lejos, se asestó un duró revés al coro que los Dominican Don`t Play (DDP) tienen en Zaragoza. Y es una operación que se ha precipitado por la sensación de inseguridad que estos pandilleros estaban ocasionando en la ciudad. Porque no lo estaban haciendo solo en su barrio de referencia, en San José, sino que desde hace tiempo lo vienen haciendo en Las Delicias al aprovechar que sus principales rivales, los Black Panther (BP), fueron descabezados en el mes de junio de 2024 por esta misma Brigada.

Así consta en el atestado al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, en el cual los investigadores subrayan la resiliencia de los Dominican Don´t Play a la hora de reactivar la banda pese a los golpes policiales y judiciales que han venido sufriendo a lo largo de los últimos años. Tanto es así que figuran dos condenas por pertenencia a esta organización criminal, una de 2018 y otra de 2022, aunque esta última, derivada de la conocida como ‘Operación Sanjo’, fue realmente benévola, ya que los dos principales acusados solo fueron condenados a tres años de cárcel tras suscribir un pacto con la Fiscalía. Lo mismo sucedió con sus adversarios de los Black Panther (BP), quienes en el mes de octubre de 2025 firmaron otro acuerdo con la Fiscalía para rebajar sus condenas hasta los dos años de prisión.

El coro de Las Delicias

En cualquier caso, el golpe asestado a las panteras en el mes de junio de 2024 permitió la desarticulación de esta banda, por lo que dejaron "libre" y "expedito" el territorio de Las Delicias que históricamente habían dominado. Y buena nota de ello tomaron los Dominican Don´t Play. Porque, desde entonces, la Policía ha detectado que han formado un segundo coro en el barrio de Las Delicias, "tomando como centro de reunión el parque del mismo nombre" además de varios locales y pisos okupados en las calles Pablo Sarasate y Antonio Sangenis. De hecho, se encontraban "en pleno proceso de expansión" a Las Delicias cuando el pasado miércoles, 3 de junio, se detuvo a una docena de sus jóvenes integrantes.

Material aprehendido a los Dominican Don`t Play en la celebración del aniversario de la banda en Zaragoza, el 22 de diciembre de 2025. / El Periódico

Y lo hicieron de la mano de un prolijo atestado en el que han documentado este movimiento, vinculado a la residencia de uno de sus líderes en la plaza Roma, lo que les ha llevado a integrarse "poco a poco" en el barrio sin dejar de lado "sus lugares fetiche" en San José: el parque de La Granja, la plaza Mayor y la plaza de la Memoria. Pero, en Las Delicias, se encontraron con un rival que no esperaban: los Blue Demons. Por eso se empezaron a suceder "algunas desavenencias" entre ellos, lo que propició varios enfrentamientos con armas blancas, tal y como sucedió el 19 de diciembre de 2025 en las calles Terminillo y Montañés con una reyerta a machetazos en la que resultaron heridos tres menores de edad, dos de ellos vinculados a los Dominican Don`t Play. Según acredita la Policía, es una rivalidad que surgió por "la ocupación del territorio".

"Una gran alarma social"

"Las peleas o enfrentamientos que se dan entre las bandas ocurren en vía pública y utilizando armas y objetos peligrosos, todo lo cual causa una gran alarma social, además de lesiones graves a los participantes y daños a la propiedad", exponen los investigadores en este mismo informe, en el cual también se detallan las armas que se utilizan en las refriegas. Son botellas, palos, navajas, cuchillos y hasta machetes de grandes dimensiones, como sucedió en el mes de abril en la calle Lastanosa.

Pero hay un tipo de arma que preocupa en especial tras analizar las conversaciones telefónicas: las armas de fuego. En una de estas llamadas, por ejemplo, se refieren a una pistola como una tola. "Significar la violencia empleada en el uso de estas armas, la peligrosidad solo de su porte en vía pública y la gran alarma social que causa la exhibición de las mismas", mencionan los investigadores, quienes matizan que estas armas las portan los menores en el caso de que se desplacen a otro barrios para participar en reyertas.

El papel de los menores

Y no es una cuestión baladí, ya que la participación de los menores en la banda supone "uno de los temas más delicados a tratar" a la hora de entender su funcionamiento interno. A juicio de los instructores del atestado, este factor debe entenderse como "una agravante más", de tal forma que se incremente "el reproche social" hacia el comportamiento de estos individuos. "Los menores son fácilmente manipulables, carecen de percepción del peligro y su responsabilidad penal disminuida los convierte en la carne de cañón imprescindible para mantener operativas las actividades delincuenciales propias de la banda", sostiene el informe policial en alusión al tráfico de drogas, a los robos o a las reyertas con las bandas rivales en las que han venido participando los menores de edad.

Operativo policial por una reyerta con machetes entre los Dominican Don´t Play y los Blue Demons en Las Delicias, el 19 de diciembre de 2025. / Pablo Ibáñez

La selección de los menores forma parte un proceso "especialmente cuidadoso" en el que también entra en juego la experiencia que la banda ha ido adquiriendo de otros operativos policiales. Por ejemplo, la indumentaria "ya no resulta tan marcadamente caracterizada", por lo que existe una tendencia a "una ropa más neutral". Y los collares que representaban la posición jerárquica se están reservando reuniones privadas, como la celebrada el 22 de diciembre de 2025 en un centro de eventos del barrio de Valdefierro para conmemorar el aniversario de la banda en la ciudad. Eso sí, todavía mantienen su color característico, el negro, al que suman en los collares el color blanco como símbolo de unión y de paz; el rojo, de guerra y de disciplina, y el azul, de progreso y sabiduría.

En cualquier caso, todas estas precauciones que han ido tomando los jóvenes pandilleros no han impedido que la Brigada Regional de Información les haya noqueado. De hecho, la Policía da por descabezados y aniquiliados a los Dominican Don´t Play con la detención del líder del coro de San José, Joselito J. R., alias Kilates, y con la detención del líder del coro de Las Delicias, Osmi Eliu O. A., alias Señor de la O. Porque San José y Las Delicias ya eran dos territorios considerados "como propios" en la banda, una circunstancia que situaba a la ciudad de Zaragoza al mismo nivel que otras grandes capitales como Madrid o Barcelona, donde existen varios coros de una misma banda.