La Policía 'desnuda' a los DDP en Zaragoza: la banda de Joselito y del 'Señor de la O'

Los dos coros con los que cuentan los Dominican Don´t Play (DDP) en San José y en Las Delicias se entienden con dos nombres: Joselito J. R., alias Kilates, y Osmi Eliu O. A., alias Señor de la O. Son los dos encargados de dirigir al séquito de pandilleros con el que cuenta esta banda latina en Zaragoza, una función que la Brigada Regional de Información ha detallado en dos recientes informes a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. En ambos documentos se detallan sus bases de datos policiales, las vigilancias sobre los pisos o locales donde se reúnen, la información de sus redes sociales o las intervenciones telefónicas, además de establecerse unas conclusiones sobre cada uno de ellos, aunque también de los otros diez jóvenes detenidos en el transcurso de esta operación.

Pero, de todos ellos, la Policía subraya que "merece mención especial" el papel de Joselito, un joven nacido en Zaragoza en 2003 a quien se vincula con los Dominican Don´t Play desde el año 2018. De hecho, ya le consta una condena por pertenencia a esta organización criminal, la cual dictó el Juzgado de Menores número 2 en 2022. Y también le consta otra condena como coautor del asesinato de Sami Hamidi en la calle Princesa. De esta forma se fue granjeando "un estatus especial" en el seno de la banda, más aún por sus "acciones de sangre" y "compromiso" con la pandilla, lo que también explica sus recientes contactos con los antiguos líderes del coro. A uno de ellos, por ejemplo, le llegó a visitar en la cárcel de Soria y con otro se vio en Zaragoza solo un días después de que cumpliera condena.

En su caso, la Policía le atribuye el cargo de suprema, "que implicaría estar en la cúspide de las actividades operativas de la organización y gozar de un nivel de prestigio y protección total por parte del resto de miembros". Es, precisamente, un cargo que obtuvo a raíz del descabezamiento de la banda en el mes de mayo de 2022 en el transcurso de la conocida como Operación Sanjo.

En el caso de Osmy Eliu, la Brigada Regional de Información sostiene que este joven nicaragüense de 22 años desempeña una responsabilidad de "máximo nivel", solo por debajo del mando de Joselito. Su trayectoria en la banda también tiene "un largo recorrido", ya que, en 2021, los agentes empezaron a identificarle en compañía de otros pandilleros que luego fueron condenados por pertenencia a esta organización criminal. Tanto es así que llegó a ingresar en un Centro de Reforma de Menores, de donde salió en 2024 con una actividad ya "distinta" al haber alcanzado la mayoría de edad, más aún por el vacío de poder que había ocasionado la Operación Sanjo en el seno de la banda.

Al residir en la plaza Roma, la investigación subraya su papel como el responsable de la expansión de los Dominican DoN´t Play hacia Las Delicias, territorio que aprovecharon para conquistar tras la caída de los Black Panther. Además, se define al Señor de la O como el "punto de contacto" y "denominador común" de todos los asuntos del coro: conoce la situación personal de los menores y el estado de las causas judiciales y de sus detenciones. Por debajo de él y de Joselito controlan a una veintena de pandilleros a quienes ha podido identificar la Policía tras meses de investigación.