Muere un parapentista francés de 56 años tras un accidente en Castejón de Sos

Un parapentista francés de 56 años murió ayer por la tarde en Castejón de Sos (Huesca), donde sufrió un accidente tras iniciar la actividad en la zona Despegue de Liri. Al no regresar, se activó al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Benasque, a su Unidad Aérea y a un médico del 061 y, tras sobrevolar la zona, se localizó el cadáver en la zona de Piedras Blancas. Fue trasladado en aeronave hasta la helisuperficie de Benasque, donde le esperaban los servicios funerarios para recoger el cuerpo y trasladarlo hasta la sede que el Instituto de Medicina Legal tiene en Huesca.

Ha sido una semana especialmente ajetreada para los especialistas del Greim. También ese mismo sábado, pero a las 14.40 horas, se recibió un primer aviso en el que se comunicaba que tres montañeros, mientras realizaban la actividad en el Pico Infiernos (Panticosa), tras un deslizamiento por una pendiente de nieve de una de ellos, sufrió un traumatismo craneoencefálico y una fractura en las costillas. Tras sobrevolar la zona y localizar a los montañeros, fueron evacuados y trasladados en la aeronave hasta la helisuperficie de Panticosa, donde el helicóptero medicalizado del 112 esperaba a la herida para llevarla al hospital Miguel Servet de la localidad de Zaragoza. Destacar la evacuación complicada y técnica de la montañera, debido a la peligrosidad de la zona donde se encontraba, como de la gravedad de las heridas que presentaba. Se trata de dos mujeres de 31 (herida) y 45 años y un hombre de 49 años, todos vecinos de la provincia de Zaragoza.

Martes, 16 de junio

El primer aviso se recibió a las 14.50 horas, en el que se comunicaba que dos senderistas, mientras realizaban la actividad en el Parque Natural de Posets-Maladetas (Benasque), no podían continuar con la misma debido a una mala planificación de la actividad y sobrestimación de sus posibilidades. Se trata de un hombre y una mujer de 47 y 45 años y vecinos de Valencia.

A las 16.00 horas se recibió aviso en el que se comunicaba que un montañero, mientras realizaba la actividad por las inmediaciones del Ibón Respomuso (Sallent de Gállego), se había lesionado el abductor. Tras sobrevolar la zona y localizar al montañero, fue evacuado y trasladado en la aeronave hasta la helisuperficie de Panticosa, donde le esperaba una ambulancia para ser llevado al hospital de la localidad de Jaca. Se trata de un hombre de 51 años y vecino de Puçol (Valencia).

Miércoles, 17 de junio

El primer aviso se recibió a las 13.30 horas, en el que se comunicaba que un senderista, mientras realizaba la actividad en el congosto de Ventanillo (Seira y el Run), no podía continuar la actividad debido al agotamiento. Tras sobrevolar la zona y localizar al senderista, fue evacuado y trasladado en la aeronave hasta la helisuperficie de Benasque y tras ser valorado por el médico del 061, se marchó por sus propios medios. Se trata de un hombre de 80 años y vecino de la comarca del Bajo CInca.

A las 16.00 horas, se recibió aviso en el que se comunicaba que dos montañeros, mientras realizaban la actividad en la ascensión al pico Aneto, zona del glaciar del Aneto (Benasque), debido a una falta de previsión y sobrestimación de sus posibilidades, fueron sorprendidos por una tormenta, quedando mojados y agotados, no pudiendo continuar con la actividad.Tras sobrevolar la zona y localizar a los montañeros, fueron evacuados y trasladados en la aeronave hasta la helisuperficie de Benasque. Se trata de dos hombres de 51 años y vecinos de la provincia de Zaragoza.

A las 18.15 horas, se recibió aviso en el que se comunicaba que tres senderistas y su perro, mientras realizaban la actividad en los Ibones de Villamuerta (Benasque), debido a una falta de previsión y sobrestimación de sus posibilidades, fueron sorprendidos por una tormenta, quedando mojados y agotados, no pudiendo continuar con la actividad. Tras sobrevolar la zona y localizar a los senderistas, fueron evacuados y trasladados en la aeronave hasta la helisuperficie de Benasque, donde se les gestionó un taxi. Se trata de tres hombres de 44, 50 y 58 años y nacionalidad china.

Jueves, 18 de junio

A las 11.20 horas, se recibió aviso en el que se comunicaba que dos senderistas, mientras realizaban la actividad en las cercanías del refugio de Góritz (Fanlo), uno de ellos estaba sufriendo diarrea y fiebre. Se activó GREIM de Boltaña, Unidad Aérea de Benasque y médico del 061. Tras sobrevolar la zona y localizar a los senderistas, fueron evacuados y trasladados en la aeronave hasta la Pradera de Ordesa y por sus propios medios se trasladaron al centro médico más cercano. Se trata de una mujer (herida) de 62 años y un hombre de 64 años y nacionalidad alemana.

A las 13.00 horas, se recibió aviso en el que se comunicaba que una senderista, mientras realizaba la actividad en el Valle de Otal (Broto), tras un tropiezo, había sufrido una fractura del tobillo. Tras sobrevolar la zona y localizar a la senderista, fue evacuada y trasladada en la aeronave hasta el refugio de Bujaruelo, para su posterior transferencia a una ambulancia y ser llegada al hospital de la localidad de Jaca. Se trata de una mujer de 31 años y vecina de Valencia.

A las 13.00 horas, se recibió aviso en el que se comunicaba que una senderista, mientras realizaba la actividad en el Ibón de Estanés (Ansó), tras un tropiezo, había sufrido un esguince de rodilla. Tras sobrevolar la zona y localizar a la senderista, fue evacuada y trasladada en la aeronave hasta la helisuperficie de Jaca, para su posterior transferencia a una ambulancia y ser llegada al hospital de la localidad de Jaca. Se trata de una mujer de 60 años y nacionalidad francesa.

A las 16.30 horas, se recibió aviso en el que se comunicaba que dos senderistas, mientras realizaban la actividad en el barranco Gabietos (Torla), debido al agotamiento, no podían continuar con la actividad. Tras sobrevolar la zona y localizar a los senderistas, fueron evacuados y trasladados en la aeronave hasta el parking del refugio de Bujaruelo, donde se encontraba su vehículo particular. Se trata de dos hombres de 35 y 38 años y vecinos de Pamplona (Navarra).

Viernes, 19 de junio

A las 12.58 horas, se recibió aviso en el que se comunicaba que dos senderistas, mientras realizaban la actividad en la zona del refugio de Bachimaña (Panticosa), uno de ellos, tras un tropiezo, había sufrido un esguince de tobillo. Tras sobrevolar la zona y localizar a los senderistas, fueron evacuados y trasladados en la aeronave hasta la helisuperficie de Panticosa y por sus propios medios se trasladaron al centro médico más cercano. Se trata de una mujer (herida) de 64 años y un hombre de 64 años y vecina de Almansa (Albacete) y El Escorial (Madrid), respectivamente.

A las 14.30 horas, se recibió aviso en el que se comunicaba que cinco senderistas, mientras realizaban la actividad en las pasarelas de Montfalcó (Viacamp), debido al fuerte calor, no podían continuar con la actividad. Se activó GREIM de Benasque, Unidad Aérea de Benasque y médico del 061. Tras sobrevolar la zona y localizar a las senderistas, cuatro de ellas fueron evacuadas y trasladadas en la aeronave hasta el parking donde tenían su vehículo y la quinta, a la helisuperficie de Benasque, donde es transferida a una ambulancia. Se trata de cinco mujeres entre 64 y 71 años y vecinas de Santander.

A las 16.53 horas, se recibió aviso en el que se comunicaba que un senderista, mientras realizaba la actividad en la zona del refugio de Bachimaña (Panticosa), tras un tropiezo, había sufrido un esguince de tobillo. Tras sobrevolar la zona y localizar al senderista, fue evacuado y trasladado en la aeronave hasta la helisuperficie de Panticosa, donde le esperaba un acompañante. Se trata de un hombre de 52 años y vecino de la provincia de Castellón.

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A las 18.30 horas, se recibió aviso en el que se comunicaba que un trabajador, mientras realizaba la actividad en la zona Pico Cevín (Campo), estaba sufriendo fatiga y malestar epigástrico. Tras sobrevolar la zona y localizar al senderista, fue evacuado y trasladado en la aeronave hasta la localidad de Graus, donde le esperaba un compañero para ser llevado al centro de salud más cercano. Se trata de un hombre de 61 años y vecino de la comarca de La Ribagorza.