Multas de 1.500 euros por agredir a dos policías a la salida de la Sala Z
El acusado reconoce que golpeó a los dos agentes tras una pelea en el interior del pub de la calle Félix Latassa
Más de 2.000 euros va a tener que desembolsar un varón rumano de 32 años, Danut M. C., por agredir a dos policías nacionales a la salida de la Sala Z, en la calle Félix Latassa de Zaragoza. Porque este hombre tiró al suelo a uno de los agentes e hirió en un dedo a un compañero, ambos integrantes de la misma patrulla que, en la madrugada del 22 de marzo de 2025, se desplazó hasta el lugar de los hechos por una pelea en el interior del establecimiento. Son unos hechos que reconoció el acusado en el juicio celebrado el pasado viernes, 19 de junio, en la Plaza número 6 de la Sección de Penal del Tribunal de Instancia de Zaragoza.
Y es que el acusado dio el visto bueno al acuerdo al que llegaron el ministerio fiscal, la acusación particular a cargo de la abogada Pilar Sangorrín en representación del SUP y la defensa ejercida por los abogados Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén. Por un delito de resistencia a la autoridad, Danut M. C. aceptó una multa de 900 euros a razón de 5 euros al día durante 6 meses y, por cada uno de los dos delitos leves de lesiones, una multa de 300 euros a razón de 5 euros al día durante 2 meses. Y como indemnización a los agentes se ha fijado un importe de 600 euros.
Una pelea
De esta forma mostró su conformidad al escrito de acusación formulado por la Fiscalía, en el cual se hace constar que salió del interior del local con una marca en la cara. Y, al preguntarle los agentes qué había pasado, "alzó las manos" y les dijo: "Os vais a enterar. No sabéis quién soy yo. Os voy a esperar cuando salgáis del trabajo". Por estas expresiones, los agentes les advirtieron que podría llegar a ser detenido, a lo que él reaccionó con violencia. Porque tiró al suelo a uno de los agentes y forcejeó con otro.
En el momento en el que tuvieron lugar los hechos, a Danut M. C. le constaban cinco antecedentes, las tres últimas por delitos de lesiones, amenazas y robo con violencia. Y, con esta sentencia que ya es firme, suma un sexto por resistencia, pese a que inicialmente fue detenido por atentado a la autoridad.
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