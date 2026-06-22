RIESGO FORESTAL
Alerta roja por altas temperaturas: un incendio en Bello arrasa con 70 hectáreas de cereal
El fuego, visible desde la localidad, se ha desplazado a gran velocidad por la acción del bochorno y ha sido controlado tras arrasar 70 hectáreas de cereal
La jornada de este lunes en los montes aragoneses, en plena ola de calor, ha sido especialmente virulenta en materia de incendios forestales. Un fuego declarado a media tarde ha arrasado con 70 hectáreas de cereal en el término municipal de Bello. Las llamas, que eran visibles desde la localidad, se han desplazado a gran velocidad por la acción del bochorno.
En las labores de extinción, según ha confirmado el Gobierno de Aragón, han participado medios terrestres hasta darlo por controlado. Durante la noche una brigada acompañada de una autobomba se quedará como retén para evitar que se aviven las llamas en la superficie agrícola. En este momento prácticamente toda la comunidad se encuentra en alto riesgo de incendio.
Además del registrado en la comarca del Jiloca, que ha llegado a amenazar el término municipal de Odón, este lunes se han registrado incendios forestales en los términos municipales de Barbastro y de Ayerbe. En el caso del de Barbastro ha quedado "estabilizado" tras calcinar 8 hectáreas. La misma superficie ha sido afectada en la Hoya de Huesca hasta quedar controlado sobre las 15.50 horas de la tarde.
Fuentes del Ejecutivo aragonés han recordado que en el nivel rojo está prohibido encender fuego en espacios abiertos, la utilización de maquinaria y equipos que puedan producir deflagración, chispas o descargas eléctricas a menos de 400 metros de las áreas rurales o el uso de material pirotécnico.
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