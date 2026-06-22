La alerta roja por incendios obliga a movilizar a los medios del 112 en dos fuegos en Barbastro y Ayerbe

La alerta roja por el elevado riesgo de incendios en la comunidad autónoma se está notando ya en este lunes de elevadas temperaturas. Los efectivos del 112 Aragón están trabajando desde las 13.30 horas en sendos incendios registrados en los términos municipales de Barbastro y de Ayerbe.

Según han trasladado fuentes del Ejecutivo aragonés, efectivos del operativo Infoar del Gobierno de Aragón tratan de extinguir un incendio forestal declarado este lunes, a mediodía, en una zona próxima a viviendas y a la carretera N-240, situada en el término municipal oscense de Barbastro.

El incendio, que está en proceso de extinción y no ha generado afecciones pese a la cercanía a la población, se ha declarado a las 13.24 horas de este lunes, 22 de junio, han informado desde Infoar. Al lugar del siniestro se han desplazado la Brigada Helitransportada de Boltaña, un helicóptero de Infoar, dos brigadas terrestres y dos autobombas, así como los Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca (DPH).

Según fuentes de la Diputación de Huesca, el incendio de Barbastro evoluciona "de forma favorable y se encuentra ya perimetrado". El fuego ha afectado a una importante extensión (todavía por determinar) de terreno urbano, forestal y agrícola.

Bomberos de la DPH siguen trabajando en colaboración con Medio Natural del Gobierno de Aragón, Protección Civil, Guardia Civil y Policía Local de Barbastro.

Incendio forestal declarado en Ayerbe (Huesca). / Infoar

En Ayerbe

Por otra parte, el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón, Infoar, ha informado de que se ha declarado un incendio este lunes en el término municipal oscense de Ayerbe, que ha obligado a desplazar a la zona varias brigadas terrestres, así como medios aéreos.

El incendio se ha declarado a las 13.35 horas de este lunes. El Gobierno autonómico ha trasladado hasta Ayerbe la Brigada Helitransportada de Bailo, un helicóptero, dos brigadas terrestres y una autobomba. Por su parte, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) ha desplazado un helicóptero bombardero con base en el municipio de Plasencia del Monte.

Infoar mantiene para este lunes la alerta roja por peligro de incendios forestales en prácticamente toda la comunidad --a excepción de algunas zonas altas del Pirineo y de la comarca de Calatayud--.

Noticias relacionadas

Restricciones en el nivel rojo por riesgo de incendios

Fuentes del Ejecutivo aragonés han recordado que en el nivel rojo está prohibido encender fuego en espacios abiertos, la utilización de maquinaria y equipos que puedan producir deflagración, chispas o descargas eléctricas a menos de 400 metros de las áreas rurales o el uso de material pirotécnico.