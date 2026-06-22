Condenado a ocho años de cárcel por agredir y retener a su expareja en un bar de Caspe

Un vecino rumano de Caspe, Petru Dragomir, acaba de ser condenado a ocho años de cárcel por retener y agredir a su expareja en el almacén de un establecimiento hostelero, el bar Rincón, situado en la plaza España de este municipio zaragozano. Son unos hechos que tuvieron lugar en el mediodía del 18 de mayo de 2025 a pesar de que a ambos les separaba una orden de alejamiento tras una denuncia por violencia de género que la víctima había interpuesto unos meses antes. Ahora, este varón de 55 años le deberá indemnizar con el pago de 600 euros por los daños morales ocasionados, ya que la mujer entró en un estado de "gran agotamiento", "nerviosismo" y "pánico" que llevó a sufrir un cuadro de ansiedad.

Es un importe que consta en la sentencia que ha dictado la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, en la cual se detallan las penas individualizadas por cada tipo penal: cinco años y un día de prisión por un delito de detención ilegal, dos años de prisión por un delito de lesiones y un año y un día de prisión por un delito de quebrantamiento de medida cautelar. En este mismo fallo, el tribunal presidido por el magistrado Alfonso Ballestín acuerda su expulsión del territorio nacional una vez cumpla la mitad de la condena, acceda al tercer grado o se le conceda la libertad condicional. Eso sí, contra la sentencia ya se ha interpuesto recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) por parte de su abogado defensor, Javier Catalán.

Un testimonio "verosímil"

"Me agarró de la mano y me metió al almacén del bar 'Rincón'. Yo no quería. Estuve dos horas y media llorando en ese almacén, tenía tanto miedo que no le contestaba a nada para que no me pegara (...) Un chico llamó a mi hija y le dijo que yo estaba en ese almacén. Ella vino y, como no podría abrirle, que había una silla en la puerta, le dio una patada", declaró la víctima en el juicio celebrado el 21 de abril, un testimonio que la Sala ha tildado de "verosímil". Y, además, subraya que viene corroborado por la declaración prestada por otros testigos que comparecieron en el plenario. "Siempre ha mantenido que los hechos ocurrieron en la forma que ha venido describiendo desde el inicio", abundan los magistrados.

El acusado, Petru Dragomir, en el juicio celebrado el 21 de abril en la Audiencia Provincial de Zaragoza. / Miguel Ángel Gracia

En el caso de Petru Dragomir, solo respondió a las preguntas de su abogado y lo hizo para aclarar que en ese almacén en el que tuvieron lugar los hechos solo hablaron "de la vida de antes". Por entonces contaba con antecedentes penales, ya que le constaban hasta cuatro condenas por delitos de violencia de género o violencia doméstica que fueron dictadas entre 2018 y 2025.

Inicialmente, la Fiscalía solicitaba una pena de 10 años y 7 meses de cárcel a razón de 5 años de prisión por un delito de detención ilegal, 3 años y 5 meses de prisión por un delito de lesiones psíquicas, 18 meses de prisión por un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar y 8 meses de prisión por un delito de maltrato de obra sin lesión, del que finalmente ha resultado absuelto. La causa la ha dirigido el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Caspe.