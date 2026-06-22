Ejea rinde homenaje a Alberto Álvarez, torero que se cayó a una trituradora: "Lo mejor fue verle caminar y sonreír"

Ejea de los Caballeros ha estado de fiesta este pasado fin de semana en honor a San Juan, cuya programación se cerrará este miércoles 24 de junio con la noche dedicada al patrón. Sin embargo, el momento más emotivo de las celebraciones llegó el sábado, cuando Alberto Álvarez, el extorero que el pasado 2 de mayo sufrió un gravísimo accidente al caer en la trituradora de alimentos de su explotación ganadera mientras daba de comer a sus reses, recibió un sentido homenaje en la Plaza de Toros de la localidad cincovillesa.

Fue durante el Torneo de Recortadores y Roscaderos de la noche del 20 de junio. Aficionados, recortadores y roscaderistas detuvieron por unos minutos la competición para rendir tributo a uno de los nombres más queridos del municipio. Alberto Álvarez accedió caminando al albero, visiblemente emocionado, entre un prolongado aplauso del público, después de superar un duro proceso de recuperación en el que llegó a temerse por sus piernas debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Las cuadrillas participantes, llegadas desde distintos puntos de las Cinco Villas y Aragón, le formaron un pasillo de honor antes de fundirse con los asistentes en una cerrada ovación que puso en pie a la plaza. La imagen del extorero sonriendo de nuevo sobre el albero se convirtió en el instante más simbólico de la noche.

"Anoche vivimos uno de esos momentos que no se olvidan. La Plaza de Toros de Ejea de los Caballeros recibió a Alberto Álvarez con una gran ovación y el cariño de compañeros y aficionados. Y qué bonito fue volver a verle sonreír sobre el albero", destacaron desde la organización del festejo a través de las redes sociales. En otra publicación resumían el sentir de la noche: "El 2 de mayo, el nombre de Alberto Álvarez ocupó titulares que ninguno queríamos leer. Lo mejor de todo fue verle caminar y sonreír sobre el albero".

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El ganadero permaneció ingresado en la UCI del Hospital Miguel Servet de Zaragoza tras sufrir múltiples heridas en ambas piernas, con pérdida de masa muscular y una importante hemorragia provocadas por la maquinaria agrícola. Apenas ocho meses antes se había despedido de los ruedos durante la Feria del Pilar para centrarse en su ganadería de reses bravas. Su regreso a la plaza de Ejea, esta vez como homenajeado, simbolizó también una victoria personal tras semanas de incertidumbre y recuperación.