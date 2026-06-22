El juez vuelve a citar a los tres detenidos por el crimen de Torrero

La situación personal de los tres detenidos por el crimen de Torrero ha sido debatida otra vez este lunes en los Juzgados de Zaragoza. Porque la jueza instructora del caso ha vuelto a citar a las partes para tomar una decisión que les comunicará en los próximos días, si prorroga su ingreso en prisión o si acuerda su puesta en libertad. Así lo han solicitado hoy sus abogados defensores cuando se cumple una semana exacta de su entrada en la cárcel de Zuera, en el caso del argelino A. M. y del marroquí S. S. M. como presuntos autores de un delito de homicidio y, en el caso de la dueña del bar Alie y también pareja del segundo, la hondureña C. Z. S., como encubridora de los hechos.

En el Juzgado de Guardia, por ejemplo, S. S. M. declaró que él no tenía nada que ver con lo que pasó en la madrugada del domingo, 31 de mayo, mientras que A. M. defendió que él tan solo empujó al difunto. Pero, apenas 72 horas antes, le había confesado a la Policía que él "solo" había propinado dos patadas a la víctima, un hombre colombiano que falleció el jueves, 11 de junio, en el hospital Clínico Lozano Blesa al no poder superar la gravedad de las heridas cerebrales que le habían infligido. Al día siguiente se practicó la detención de los tres implicados de la mano del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES).

Dos semanas ingresado

En el centro hospitalario permaneció ingresado doce días, en los que llegó a ser sometido a dos intervenciones quirúrgicas pese a que en un primer momento todo parecía que podía solventarse con varios puntos de sutura. Pero esa misma madrugada ingresó en la unidad de cuidados intensivos (uci). Y de allí ya no salió hasta que se certificó su defunción, según consta en los informes médicos que el hospital ha remitido a la causa.

Son unos partes médicos que también se incorporaron en el atestado instruido por el Grupo de Homicidios, en el cual los investigadores informaron de que a los dos varones detenidos les constaban varias reclamaciones judiciales. Y, de igual modo, que uno de ellos había sido detenido por violencia de género contra su pareja, precisamente, la tercera detenida.