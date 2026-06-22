La extraña 'bicicleta' que ha requisado la Policía de Zaragoza: el 'ciclista' circulaba a 50 km/h sin pedalear
La Policía Local de Zaragoza detuvo a un hombre que conducía un ciclomotor modificado como si fuera una bicicleta, careciendo de licencia de conducción
Un hombre ha sido detenido en Zaragoza después de ser sorprendido circulando de madrugada en una supuesta bicicleta que, por sus características técnicas, resultó ser en realidad un ciclomotor. El conductor carecía de permiso de conducir porque, según manifestó a los agentes, no lo había obtenido nunca.
Los hechos ocurrieron el pasado sábado, sobre las 6.00 horas de la madrugada en la calle Don Pedro de Luna, cuando un equipo de la Unidad de Apoyo Operativo observó circular a gran velocidad a un vehículo que aparentemente era una bicicleta. Sin embargo, varios detalles llamaron la atención de los agentes: el conductor no pedaleaba, no se levantaba del asiento y mantenía una velocidad elevada hasta situarse a la par del vehículo policial.
Una bicicleta con acelerador y motor adicional
Ante estas circunstancias, los policías procedieron a comprobar las características del vehículo. Durante la inspección observaron que la bicicleta contaba con un acelerador, alcanzaba una velocidad superior a los 50 kilómetros por hora y disponía de un motor adicional que no se correspondía con las características originales de una bicicleta convencional.
Por todo ello, los agentes determinaron que el vehículo se ajustaba técnicamente a la categoría de ciclomotor, por lo que solicitaron al conductor el correspondiente permiso de conducir.
El hombre manifestó entonces que carecía de carné porque nunca lo había obtenido. Ante estos hechos, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito contra la seguridad vial y pusieron lo ocurrido en conocimiento de la autoridad judicial.
Detenido un joven por hurtar un triciclo de una empresa de limpieza
Además, la Policía Local ha detenido a un joven de 18 años, identificado como S.A.Z., como presunto autor del hurto de un triciclo perteneciente a una empresa de limpieza en Zaragoza.
Los hechos ocurrieron el pasado domingo, 21 de junio, sobre las 9.55 horas, en la calle San Blas, cuando una patrulla del Sector Centro observó al joven circulando de forma anómala con un triciclo de una reconocida empresa de limpieza. Ante su actitud esquiva, los agentes trataron de darle el alto para comprobar la documentación del vehículo, momento en el que el joven intentó marcharse del lugar.
Varios viandantes manifestaron a los agentes que el conductor del triciclo había intentado atropellarles, aunque no llegó a causar lesiones. Finalmente, los policías lograron detener el vehículo y comprobaron que figuraba como sustraído. El triciclo tenía un valor aproximado de 2.000 euros.
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