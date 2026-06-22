La Audiencia de Zaragoza absuelve a un hombre que recibió una querella por agresión sexual "a los pocos días" de presentarle el divorcio a su mujer

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha absuelto a un hombre de 36 años de un delito de agresión sexual y de otro de lesiones del que le acusaba su exmujer, una mujer madrileña que se querelló contra este vecino de la capital aragonesa varios años y meses después de los episodios que ella misma fechó en el 11 de octubre de 2022 y el 22 de mayo de 2024, respectivamente. Porque interpuso la querella en el mes de diciembre de 2024, precisamente, "a los pocos días" de que hubiera recibido la demanda de divorcio por parte de este varón. Y es, precisamente, un detalle en el que se sustentan los magistrados que acaban de dictar la sentencia, quienes consideran que es "relevante llamar la atención" sobre ello.

"La inmediatez temporal entre la notificación de la demanda de divorcio instada por el acusado, en la que se interesaba la custodia compartida del hijo común, y la presentación de la querella es un dato de especial relevancia y que obliga a analizar con mayor rigor la declaración de la querellante ante la posibilidad de la utilización estratégica del proceso penal para obtener un pronunciamiento favorable en el procedimiento de familia", expone el tribunal adscrito a la Sección Primera, presidido por la magistrada Natividad Rapún, en alusión también a las comunicaciones que ambos siguieron intercambiando con el paso de los meses.

"Absoluta normalidad"

Son unas conversaciones de "absoluta normalidad" en las que también se aprecian "muestras de cariño" entre uno y otro. Y, de hecho, ambos realizaron juntos un viaje a Edimburgo en el mes de octubre de 2022 y otro a Nueva York a finales de ese mismo año. Pero todo se torció en el mes de mayo de 2024 una vez que la querellante descubrió sus "infidelidades virtuales" además de sus adicciones de alcohol y de drogas. A partir de ese momento, la querellante puso a funcionar la "maquinaria", tal y como declaró el acusado en el juicio celebrado el 9 de febrero de 2026, una vista en la ejerció su defensa el penalista zaragozano Enrique Trebolle.

"Una vez que la querellante descubre sus problemas de alcohol, drogas y mujeres, se pone en manos de una psicóloga, a la que no relata ningún episodio de agresión sexual. No es hasta el mometno de recibir la demanda de divorcio cuando decide verbalizar la agresión sufrida dos años atrás, y lo hace ante unos psicólogos a los que al parecer acudió para realizar un informe de competencia parental, antes incluso de contestar a la demanda", prosigue la Sala.

Por todo ello, tanto el ministerio fiscal como la acusación particular a cargo de la abogada Ana María Ruiz habían solicitado una pena de diez años de cárcel por un delito de agresión sexual y otro año de prisión por un delito de lesiones. La causa la ha dirigido el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Zaragoza.