Un tirón, una caída y un llavero clave: acaban en prisión tras robarle a una anciana de 90 años en Zaragoza

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a dos hombres como presuntos responsables de un robo con violencia cometido durante la madrugada del pasado sábado contra una mujer de 90 años en la calle Reina Fabiola de Zaragoza.

Los hechos ocurrieron sobre las 03:30 horas cuando la víctima regresaba a su domicilio acompañada por su hijo, de 70 años, tras asistir a una celebración familiar. En un momento dado, uno de los autores se aproximó de forma sorpresiva y le arrebató violentamente el bolso mediante un fuerte tirón, provocando su caída al suelo.

La mujer sufrió diversas lesiones como consecuencia de la caída y tuvo que ser trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Miguel Servet para ser asistida y sometida a las pruebas médicas oportunas.

Según manifestaron las víctimas a los agentes, tras el robo observaron cómo el ladrón se reunía con un segundo individuo que actuaba en las inmediaciones, huyendo ambos rápidamente del lugar.

A los pocos minutos de producirse los hechos, un ciudadano localizó el bolso sustraído abandonado en la vía pública. En su interior se encontraban prácticamente todas las pertenencias de la víctima, echándose únicamente en falta el dinero que portaba y un llavero de plata de la Virgen de los Remedios.

Con las características facilitadas por las víctimas, los agentes iniciaron una búsqueda por las inmediaciones y localizaron poco después a dos hombres que coincidían plenamente con la descripción aportada.

Durante el cacheo de seguridad realizado a uno de ellos, los policías encontraron 36,55 euros en efectivo y un llavero plateado que coincidía con el de la nonagenaria.

Ese detalle resultó determinante. El hijo de la víctima reconoció de inmediato el llavero como propiedad de su madre, indicando incluso que presentaba un grabado específico en su parte trasera. Este hallazgo permitió vincular directamente a los sospechosos con el robo cometido minutos antes.

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Los dos detenidos acumulan cerca de 40 antecedentes policiales por distintos hechos delictivos, entre ellos varios robos con violencia y, tras ser puestos a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia durante la jornada del domingo, la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional de ambos.