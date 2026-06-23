El abogado de Miguel Grima le gana otro pleito a los psicólogos de Santiago Mainar casi 20 años después del crimen de Fago
El penalista Enrique Trebolle ha logrado la absolución de un hombre acusado de agresión sexual a su exmujer, a quien asistieron los mismos psicólogos que ejercieron de peritos del asesino
El penalista zaragozano Enrique Trebolle y los psicólogos madrileños José María Caballero y Déborah Calvo. Cara a cara. Otra vez frente a frente. Casi 20 años después del crimen de Fago y del posterior juicio en el que representaron los intereses de Miguel Grima (víctima) y de Santiago Mainar (verdugo), respectivamente. Entonces quedó sin limar alguna que otra aspereza entre unos y otros, lo que se evidenció el pasado mes de febrero con ciertas "pullas" que se escucharon en una de las salas de vistas de la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde todos ellos se reencontraron a cuenta de una presunta agresión sexual. Pero el ganador de este nuevo pulso judicial ha sido el mismo: Enrique Trebolle.
Porque la sentencia acaba de dar la razón a este veterano abogado a la hora de absolver a su cliente, a quien su exmujer (Sara A. A.) acusaba de una agresión sexual y de otra física. Y, precisamente, la Sala hace hincapié en el informe que elaboraron quienes años atrás fueron los contrincantes de Trebolle en el crimen de Fago. De hecho, este mismo tribunal expone que la mujer reveló por primera vez esa agresión sexual en el transcurso de una cita con estos mismos psicólogos. A la consulta llegó para que le realizaran un informe de competencia parental, solo unos días después de que recibiera la demanda de divorcio por parte del acusado. Allá por el mes de diciembre de 2024...
Pero en esa cita les relató una presunta agresión sexual que se remontaba dos años atrás. Nada más y nada menos que al 11 de octubre de 2022. Así que en esa consulta, donde se le iba a realizar un informe de competencia parental, afloró la presunta comisión de ese delito. Es, precisamente, un detalle que no pasa por alto el tribunal sentenciador, pues entonces se tenía que decidir la custodia del hijo que ambos tenían en común. Y la Sala no tiene pelos en la lengua al aludir a "la posibilidad de la utilización estratégica del proceso penal para obtener un pronunciamiento favorable en el proceso de familia".
Así consta en la sentencia que da la razón a los argumentos esgrimidos por el penalista Enrique Trebolle, tal y como ya sucediera en 2009 con el crimen de Fago. Entonces consiguió convencer al tribunal de que Santiago Mainar era culpable de descerrajar un tiro a Miguel Grima, pese a que los psicólogos Caballero y Calvo reiteraron que su confesión (la de Mainar) era "compatible" con un "acto de justicia popular". "En el caso de Fago ustedes actuaron como peritos de la defensa", les recordó Trebolle tras varios dimes y diretes en su inesperado reencuentro. Y, cuatro meses después, la Justicia ha hablado: vuelve a ganar Trebolle.
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