Siniestralidad vial
Luto en el CD Oliver y en Viñedos Rhey por la muerte de Miguel Ángel en un accidente de tráfico en Zaragoza
Ambas entidades han lamentado el trágico fallecimiento de este hombre de 53 años a través de las redes sociales
El fallecimiento de Miguel Ángel en un trágico accidente de tráfico ocurrido esta mañana en la A-23 ha causado una honda conmoción en dos entidades a la que estaba ligado este varón de 53 años. Es el CD Oliver y Guian Caterings. En el club deportivo militaban sus dos hijos, Nando y Marco, mientras que en la finca Viñedos Rhey ha trabajado como maitre durante más de diez años. Por eso ambos colectivos han compartido su pésame a través de las redes sociales, donde han querido recordar su "eterna sonrisa", su "dedicación", su "espíritu de colaboración" y los "grandes momentos compartidos".
Así lo ha transmitido Guian Catering en su cuenta de Instagram, en una publicación en la que han lamentado "profundamente" la muerte de quien ha sido su compañero en la última década. En ella han subrayado "su labor fundamental" como maitre en una de sus fincas para bodas, además de trasladar todo su apoyo "a su familia, amigos, seres queridos y especialmente a su hijos" por este fatal siniestro, que ha tenido lugar pasadas las 08.00 horas en el punto kilométrico 276 de la A-23.
"Su profesionalidad, compañerismo y calidad humana dejan una huella imborrable en todos quienes tuvimos el privilegio de trabajar y convivir a diario a su lado, así como en todos a los que os acompañó en cada evento y que sabemos que lo recordáis con mucho cariño", han continuado.
En esta misma línea también se han expresado en el seno del CD Oliver, desde donde han manifestado que se encuentran "profundamente consternados" por el fallecimiento de Miguel Ángel. Es el padre de Nando y Marco Ramos, "dos jugadores que se han formado y han crecido de la mano de club" según han explicado en este mismo comunicado. "En estos duros momentos, desde el CD Oliver solo podemos expresar nuestras más sinceras condolencias y nuestro total apoyo a Nando, a Marco y a su mujer Marta. Descanse en paz", han trasladado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un gran apagón siembra el caos durante media hora en Zaragoza al dejar a oscuras varios distritos de la ciudad y el centro comercial Grancasa
- Ya se conoce el motivo que ha dejado a 50.000 personas sin luz en Zaragoza
- Muere la madre de la capitana del Wanapix Aldelís Intersala10 en la celebración del ascenso
- El Real Zaragoza acelera la búsqueda de un nuevo presidente
- Un aparatoso incendio en las obras de la nueva Romareda sobresalta a los vecinos de Zaragoza
- Mariano Aguilar, el poder en la sombra que no cesa en el Real Zaragoza
- Zaragoza contará con un vuelo semanal a Cabo Verde durante todo el invierno: horarios y precio de los billetes
- El posible rival del Real Zaragoza en Primera RFEF que alquila su campo para echar pachangas: '700 euros el partido