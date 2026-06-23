Muere un hombre de 53 años en un accidente de tráfico en la A-23 en Zaragoza
El siniestro ha ocurrido a las 08 horas de este martes
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Un hombre de de 53, vecino de Zaragoza, ha fallecido este martes en un accidente de tráfico a primera hora de la mañana en la A-23. Los hechos han ocurrido a las 08.12 horas, según ha informado la Guardia Civil a la altura del kilómetro 276,5 de la Autovía Mudéjar.
La causa del siniestro, según las primeras informaciones, ha sido la salida de la carretera del turismo que conducía y posterior vuelco del automóvil.
En el siniestro participan patrullas del subsector tráfico guardia civil zaragoza y seguridad ciudadana. Además de una dotación de bomberos de Zaragoza
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