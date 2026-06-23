Se saltan un peaje, les dan el alto y les pillan con 2.590 kilos de cable de cobre robado

La Guardia Civil ha investigado a tres hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas y pertenencia a grupo criminal por la sustracción de cableado de cobre en la localidad zaragozana de Ibdes. El material sustraído estaba valorado en más de 21.000 euros.

Los hechos se remontan al pasado 24 de abril, cuando una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil interceptó una furgoneta con matrícula francesa en la autopista AP-2, a la altura de Pina de Ebro. La actuación se produjo después de que la central de emergencias de la Guardia Civil, 062, alertara de que el vehículo se había saltado el peaje de Alagón y había causado daños en la barrera.

Tras detener la furgoneta, los agentes identificaron a sus ocupantes y procedieron al registro del vehículo. En la parte trasera localizaron 2.590 kilos de cable de cobre telefónico aéreo. Al no poder justificar su lícita procedencia, la Guardia Civil incautó tanto el vehículo como la carga.

Las primeras gestiones permitieron comprobar que el material intervenido coincidía con las características del cableado que había sido sustraído la noche anterior en Ibdes. En total, habían sido robados 4.262 kilos de cable de cobre, con un valor de 21.335 euros.

Posteriormente, tras examinar el material intervenido, los investigadores pudieron relacionar directamente ambos hechos. La diferencia de peso entre el cable robado y el incautado se atribuye a la retirada de la cubierta exterior que recubría el cable.

Cobre sustraído. / Guardia Civil

Una vez finalizadas las investigaciones, el pasado 9 de junio la Guardia Civil procedió a investigar a las dos personas identificadas en la furgoneta, así como al propietario del vehículo. Los agentes consideran que este último pudo haber facilitado la furgoneta para la comisión del delito y el posterior traslado del cobre para su venta ilícita.

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Los investigados son tres varones de 25, 55 y 57 años. Dos de ellos son de nacionalidad marroquí y residentes en Cataluña, mientras que el tercero es de nacionalidad rumana y residente en Francia.