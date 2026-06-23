La UCO considera que una empresa de Zaragoza fue "una solución 'ad hoc'" de la trama de Leire Díez para canalizar los cobros

La empresa zaragozana Mediaciones Martínez fue "una solución ad hoc" para canalizar los cobros del grupo Hirurok (Santos Cerdán, Leire Díez y Antxon Alonso) por sus intervenciones en rescates y operaciones con empresas a través de su influencia en la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). Esto lo concluye la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un reciente informe que se centra en el papel de la mencionada firma zaragozana y Tubos Reunidos, empresa de origen vasco que también fue uno de los epicentros de la presunta trama vinculada al PSOE que se investiga desde hace meses por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El papel de la empresa zaragozana es tan relevante que los agentes de la Guardia Civil dedican un apartado del informe de casi 200 folios a analizar el papel que pudo tener Mediaciones Martínez en la distribución de las presuntas mordidas. El estudio, que incluye conversaciones entre los tres miembros de Hirurok y el entonces presidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, recopila los resúmenes que el propio Fernández Guerrero compartió con el grupo tras reunirse con Francisco Irazusta, entonces presidente de Tubos Reunidos. "Vicente remitió al grupo Hirurok un mensaje en el que recogía la oferta de Tubos Reunidos en la forma de una cuota mensual de 5.000 euros sin perjuicio de las cantidades que pudieran generarse por otros proyectos concretos", resume la UCO sobre el intercambio de mensajes producido el 22 de noviembre de 2021.

La propia Guardia Civil destaca que unos días después, el 30 de noviembre 2021, se produjo "una cadena de correos" entre Irazusta y Fernández Guerrero en el que se incluía el contrato que implicaba a la empresa zaragozana. "Se trataba de un acuerdo fechado el 1 de diciembre de 2021 entre Tubos Reunidos y la mercantil Mediaciones Martínez, representada por Vicente [Fernández Guerrero], el cual firmaba en calidad de apoderado", señala la UCO, que precisa que el contrato contemplaba "la prestación de servicios de asesoría y apoyo a planes de negocio, a razón de 5.000 euros al mes (sin incluir IVA), esto es, 60.000 euros por el año de duración de contrato". La primera de las facturas que se emitirían tendría la firma del 31 de diciembre de 2021. Una planificación que gustó al empresario Antxon Alonso, informado por Fernández Guerrero del contrato: "Hostia qué placer, Vte, el día de noche vieja facturando".

El socio empresario de Servinabar 200, Antxon Alonso Egurrola, a la salida de la Audiencia Nacional. / Europa Press / Diego Radamés

A la Guardia Civil le resulta "llamativo" que el acuerdo fuese entre Tubos Reunidos y Mediaciones Martínez y no con Servinabar, pese a que Irazusta, presidente de Tubos Reunidos, había solicitado "previamente el portfolio de los servicios ofertados" por la propia Servinabar. "A día de hoy, se desconocen los motivos de este cambio en la sociedad contratada", admite la UCO en su informe.

La sorpresa en la Guardia Civil sobre la aparición de Mediaciones Martínez en este apartado de la trama sigue conforme avanza el informe. Después de señalar los mensajes en los que los miembros de Hirurok se actualizan algunos acuerdos, la UCO considera "significativa la forma en la que se produjo la contratación de los servicios de Mediaciones Martínez": "Esta no surge de la necesidad de Tubos Reunidos de contratar unos servicios concretos, sino que tiene lugar después de que Irazusta solicitase información sobre 'lo que podía hacer Servinabar para Tubos Reunidos''".

La UCO concluye que "la contratación no tiene origen en una necesidad específica, sino que se corresponde con una solución ad hoc para retribuir la intervención de los miembros de grupo Hirurok respecto de la SEPI, como así de hecho se recoge en uno de los documentos cuando habla de una contratación recurrente como 'agradecimiento'".

La exmilitante socialista Leire Díez, el pasado septiembre en una comparecencia parlamentaria. / José Luis Roca

El siguiente paso, después del intercambio de modelo de facturas, era la emisión de estas para reflejar los cobros y pagos. Según la UCO, Carmelo Aznárez, administrador único de Mediaciones Martínez, "se encargaba de confeccionar las facturas, para remitírselas a Antxon". La Guardia Civil documenta que el empresario vasco reenviaba las facturas a Vicente, "en ocasiones tanto a Vicente como a Leire", y así se encargaba de manera directa a Irazusta, "sin pasar antes por otros órganos de Tubos Reunidos".

La Guardia Civil analizó la cuenta de correo electrónico de Antxon Alonso en Servinabar y encontró "un total de 21 facturas emitidas por Mediaciones Martínez destinadas a Tubos Reunidos, todas ellas por un valor de 5.000 euros (6.050 euros IVA incluido), por conceptos referidos a la 'prospección de mercados'". En total se emitieron facturas por 127.050 euros, aunque se abonaron 114.959 euros.

La renuncia de Irazusta

Francisco Irazusta renunció a la presidencia de Tubos Reunidos en el verano de 2023. Días después, Vicente Fernández Guerrero admitió que debían "decidir cómo se remitirían las facturas a partir de este momento". "Teniendo en cuenta el papel ejercido por Irazusta en la contratación y facturación de la sociedad Mediaciones Martínez, se considera especialmente significativo que el cese de la facturación sea coetáneo a su renuncia como presidente", resume la Guardia Civil, que precisa que las facturas de julio y agosto, pese a haberse ya emitido, "no fueron reclamadas a la sociedad, sino que se anularon y no fueron abonadas".

"Asimismo, tampoco se habría producido el cese formal de las relaciones comerciales entre ambas sociedades, pese a existir aparentemente un contrato en vigor entre ambas", concreta la UCO en su informe. Dos meses después, a mediados de octubre de 2023, se recoge una pregunta de Aznárez, de Mediaciones Martínez, a Alonso y Fernández Guerrero sobre "si debían cancelarse las facturas de Tubos Reunidos". El expresidente de la SEPI respondió que "con Irazusta fuera de Tubos Reunidos no estaba claro si se produciría abono alguno".

El administrador único de Mediaciones Martínez replica con el número y cuantía de las facturas de julio y agosto. Pero Fernández Guerrero responde que "con romperlas vale", refiriéndose a que "no habría problemas a efectos de IVA con ellas".