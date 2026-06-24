Choca contra una farola en un puente de Zaragoza, da positivo en alcohol y tenía una orden de detención
El primer conductor detenido en Zaragoza arrojó una tasa de 0,87 miligramos por litro de aire espirado, además de tener una orden de búsqueda vigente
La Policía Local de Zaragoza intervino este martes en dos sucesos relacionados con la seguridad vial en distintos puntos de la ciudad. En el primero de ellos, los agentes detuvieron a un conductor de 43 años tras sufrir un siniestro vial en el Puente de la Almozara, donde colisionó contra una farola y posteriormente dio positivo en la prueba de alcoholemia.
El implicado arrojó un resultado de 0,87 miligramos por litro de aire espirado, una tasa que supera ampliamente el límite penal establecido para conductores. Además, durante la intervención los agentes comprobaron que sobre él pesaba una orden de búsqueda, detención y personación en vigor emitida por el Juzgado de Morón de la Frontera.
El vehículo quedó inmovilizado y el conductor fue puesto a disposición judicial por un presunto delito contra la seguridad vial, además de por la requisitoria judicial que tenía pendiente.
Interceptado con la ITV caducada y una tarjeta que no coincidía
El segundo suceso tuvo lugar en la confluencia de María Zambrano y León Felipe, donde agentes del Sector Norte interceptaron a un conductor de 59 años que circulaba con la ITV caducada.
Durante la intervención, los policías comprobaron que la tarjeta de ITV que presentó el conductor no coincidía con la pegatina que exhibía el vehículo. Por este motivo, fue investigado como presunto autor de un delito de falsedad documental.
Al igual que en el primer caso, el vehículo quedó inmovilizado y el conductor fue puesto a disposición judicial.
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