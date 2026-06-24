Detenidas dos personas en Andorra por once robos de cable de cobre en las instalaciones del Nudo Mudéjar

La Guardia Civil de Teruel ha detenido a dos personas en la localidad de Andorra como presuntas autoras de once delitos de robo de cable de cobre cometidos en diferentes instalaciones vinculadas al proyecto Nudo Mudéjar. La actuación se enmarca en la operación SECIP, desarrollada tras varios meses de investigación para frenar este tipo de delitos en infraestructuras estratégicas de la provincia.

El Nudo Mudéjar constituye uno de los principales proyectos de transición ecológica de Aragón y contempla la construcción de un importante complejo de energías renovables en los municipios de Híjar, Andorra y Alcañiz. Los robos afectaron principalmente a plantas fotovoltaicas integradas en este desarrollo, además de recintos mineros y empresas actualmente en desuso.

La investigación fue llevada a cabo por agentes del Equipo de Policía Judicial de Alcañiz, con la colaboración del Equipo ROCA de la misma localidad y efectivos de Seguridad Ciudadana de Andorra. Como resultado de las pesquisas, el pasado 17 de junio se procedió a la detención de los dos sospechosos, a quienes se les atribuyen once delitos de robo.

Según las estimaciones realizadas durante la investigación, el valor total del material sustraído alcanza los 300.000 euros, una cifra que refleja el importante perjuicio económico ocasionado tanto a las empresas afectadas como al desarrollo de las infraestructuras energéticas en la zona.

Un método para ocultar el origen del cobre

Las investigaciones permitieron determinar el procedimiento utilizado por los presuntos autores para dar salida al material robado. Tras sustraer el cableado, lo trasladaban a lugares apartados donde procedían a separar el cobre de su recubrimiento exterior.

Para ello empleaban máquinas pelacables específicas o, en algunos casos, quemaban el material para eliminar la manguera que protege el metal. Una vez obtenido el cobre limpio, era preparado para su venta en establecimientos especializados en la compra de chatarra y metales.

Con el objetivo de evitar sospechas y dificultar la labor policial, los detenidos presuntamente transportaban el material a una considerable distancia del lugar de los robos. En concreto, las pesquisas apuntan a que realizaban los desplazamientos hasta la localidad navarra de Cintruénigo, donde vendían el cobre en una chatarrería.

Puestos a disposición judicial

Tras las detenciones, la Guardia Civil instruyó las correspondientes diligencias, que junto a los arrestados fueron remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcañiz, plaza número 2.

La operación SECIP supone un nuevo golpe contra el robo de cobre, una actividad delictiva que en los últimos años ha generado importantes daños económicos en infraestructuras industriales, energéticas y de comunicaciones. Además del valor del material sustraído, este tipo de hechos provoca retrasos en obras y proyectos estratégicos, así como elevados costes derivados de las reparaciones y reposiciones necesarias para restablecer el servicio.

Con esta actuación, la Guardia Civil refuerza la vigilancia sobre instalaciones consideradas críticas para el desarrollo económico y energético de la provincia de Teruel, especialmente en proyectos vinculados a la transición hacia las energías renovables.