Detenidas seis personas e imputadas otras dos por el robo de gasóleo continuado en Calatayud

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a seis personas e imputado a otras dos como presuntas responsables de varios delitos de robo con fuerza por la sustracción de gasóleo de vehículos industriales en la localidad de Calatayud. Las actuaciones policiales, desarrolladas entre los meses de marzo y junio, han permitido esclarecer tres investigaciones diferentes relacionadas con la sustracción de combustible de camiones y vehículos de trabajo.

La primera de las investigaciones se inició el pasado mes de marzo, cuando responsables de una empresa de reciclaje denunciaron la sustracción de aproximadamente 600 litros de gasóleo del interior de tres camiones que se encontraban estacionados.

Las gestiones practicadas por el Grupo de Judicial permitieron determinar que los hechos habrían sido cometidos por al menos dos personas que utilizaban una furgoneta con matrícula extranjera. Posteriormente, el vehículo fue interceptado por la Policía Nacional en la localidad de Palencia, localizándose en su interior varias garrafas de combustible de cuya procedencia sus ocupantes no pudieron dar explicación. Fruto de la investigación, los agentes han imputado a dos varones como presuntos autores de estos hechos.

La segunda intervención tuvo lugar la madrugada del pasado 3 de junio, cuando la Sala CIMACC 091 recibió el aviso de un transportista que había sorprendido a varias personas sustrayendo combustible de su camión en el polígono Mediavega. Los agentes de Policía Nacional, con la colaboración de Policía Local, lograron interceptar dos camiones con matrícula extranjera cuando abandonaban la zona. En la inspección de los vehículos localizaron una bomba de extracción de combustible, mangueras impregnadas de gasóleo y otros útiles empleados para cometer los robos. Además, los cuatro ocupantes presentaban restos y fuerte olor a combustible en su ropa y calzado.

El perjudicado reconoció sin ningún género de duda a los implicados, procediéndose a la detención de los cuatro varones como presuntos responsables de un delito de robo con fuerza.

Tercera investigación con persecución policial

La última actuación tuvo lugar durante la madrugada del pasado 17 de junio, cuando un empresario sorprendió a dos individuos sustrayendo gasóleo de uno de sus camiones estacionados en el paraje de Marivella.

Al verse descubiertos, los presuntos autores emprendieron la huida a bordo de un camión articulado en dirección Zaragoza. El propietario del vehículo afectado inició el seguimiento del camión mientras mantenía contacto permanente con la Sala CIMACC 091, facilitando en tiempo real la ubicación de los sospechosos.

Los agentes de la Policía Nacional iniciaron entonces una persecución por la autovía A-2, llegando a circular a gran velocidad para dar alcance al vehículo fugado. Durante la huida, el conductor del camión realizó maniobras evasivas, circulando de forma errática y desplazándose entre carriles con el objetivo de impedir la actuación policial y poniendo en grave riesgo al resto de usuarios de la vía.

Finalmente, los agentes lograron interceptar el vehículo en la autovía A-2, a la altura del término municipal de Calatorao, procediendo a la detención de sus dos ocupantes como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, desobediencia grave y conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida de los demás.

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Las investigaciones han permitido recuperar parte del combustible sustraído e intervenir diverso material utilizado para la extracción del gasóleo, entre ellos bombas de extracción, mangueras y garrafas.