Dos condenados por una violenta pelea con cuchillos y bates de béisbol en el parque La Granja

Dos jóvenes han sido condenados este martes por una violenta agresión que tuvo lugar el 5 de mayo de 2023 en el parque La Granja, en el barrio de San José. Así lo han reconocido D. S. N. y A. A. L. a la hora de aceptar sendas condenas de cinco años de cárcel con motivo de esta violenta pelea, en la que los acusados emplearon cuchillos y bates de béisbol contra un hombre que salió en auxilió de una mujer a la que ambos habían abordado. A las dos víctimas les deberán indemnizar con 1.018 y 420 euros, respectivamente, un importe que habían depositado en las arcas del Juzgado con anterioridad a la celebración del juicio.

Por eso se les ha reconocido la atenuante de reparación del daño en la vista celebrada en la Plaza número 3 de la Sección de Penal del Tribunal de Instancia de Zaragoza, donde han aceptado un año y seis meses de cárcel por cada uno de los dos delitos de lesiones además de otros dos años de prisión por un delito de robo con violencia. Son los términos del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal y los abogados defensores, Soraya Laborda y Octavio Sesma del Val, quienes han solicitado la suspensión de la condena que ha estimado la magistrada María José Gil.

Un bate de béisbol y un cuchillo

En el escrito de acusación de la Fiscalía se expone que la víctima fue testigo de un enfrentamiento en el que un individuo, D. S. N., se disponía a agredir a una mujer con un bate de béisbol y un cuchillo. "Momento en el que se acercó a mediar y el acusado, D. S. N., se dirigió al mismo con el bate de béisbol y le golpeó en la cabeza, cayendo al suelo, levantándose posteriormente y echando a correr, siendo perseguido cuchillo en mano por el otro acusado, A. A. L., quien le ocasionó un corte en la mano derecha", se desprende de este mismo documento.

También le propinaron "patadas" y "puñetazos" y le arrancaron una cadena de oro además de robarle la cartera con el DNI y 50 euros, un reloj, un Iphone 13 Pro y una gorra, "todo ello valorado en 1.018 euros". A los pocos minutos, un amigo de esta víctima también recibió dos golpes en la cabeza al intentar auxiliarle.