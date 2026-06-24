Un investigado al tener herramientas robadas de dos empresas de construcción de Zaragoza y Huesca

El Puesto de la Guardia Civil de Biescas, procedió a la investigación de una persona como supuesta autora de un delito de receptación de herramientas sustraídas en dos viviendas de una localidad de la comarca del Alto Gállego.

Durante el mes de diciembre del año 2024, se interpusieron dos denuncias, una en el Puesto de la Guardia Civil de Barbastro y otra en el Puesto de la Guardia Civil de Biescas, por parte de los responsables de dos empresas de construcción de las provincias de Huesca y Zaragoza, respectivamente, por el robo con fuerza cometido en el interior de dos viviendas en construcción de la localidad de la comarca del Alto Gállego, en las que se sustrajeron herramientas por valor de 9.780 euros.

El pasado 23 de abril, los agentes del Puesto de Biescas a raíz de una intervención policial, encontraron en el interior de un local una serie de herramientas de construcción que, tras su investigación, se pudo comprobar que correspondían a los robos de finales del año 2024 y tras ser reconocidas por sus titulares, fueron entregadas a los mismos.

Con motivo de la localización y recuperación de parte de las herramientas sustraídas, el Puesto de Biescas continuó con la investigación de los hechos acaecidos, procediendo a finales del pasado mes de mayo a la investigación de una persona como posible autora de un delito de receptación al poseer estos efectos robados, no pudiendo demostrar su procedencia, ni justificar su posesión, siendo un varón de 49 años y vecino de la comarca del Alto Gállego.

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El Puesto de la Guardia Civil de Biescas, instruyó las diligencias que fueron entregadas al Tribunal de Instancia de Plaza de Guardia de Jaca, debiendo el investigado, presentarse cuando la Autoridad Judicial lo estime oportuno.