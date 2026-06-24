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Tráfico de drogas

Tres jóvenes detenidos con 205 gramos de speed en las fiestas de Jaca

La Policía expone que los arrestados podrían haber obtenido un beneficio de 8.000 euros

Imagen del material intervenido por la Policía a los tres jóvenes detenidos.

Imagen del material intervenido por la Policía a los tres jóvenes detenidos. / Policía Nacional

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El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La Policía Nacional ha detenido a tres jóvenes que portaban 205 gramos de speed para distribuirlos en Jaca durante las fiestas de San Pedro y Santa Orosia.

La sustancia estupefaciente se encontraba en el interior de una bolsa bandolera que portaba un menor de 15 años de edad, mientras caminaba por la calle Obispo Pintando de Huesca, junto con otros jóvenes de 27 y 30 años.

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El speed intervenido tenía como finalidad su venta y distribución en Jaca durante las fiestas de San Pedro y santa Orosia. Los 205 gramos de speed es una importante cantidad de sustancia estupefaciente con el que se podrían haber realizado más de 800 dosis, con un valor de unos 8000 euros.

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