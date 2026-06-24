Un robo en una residencia de ancianos de Calatayud queda impune

Un vecino de Calatayud, F. A. S., permanece encarcelado en la prisión de Zuera por los continuos robos que cometió en diversos establecimientos de este municipio zaragozano. Ayer, de hecho, fue trasladado a la Ciudad de la Justicia para ser juzgado por un robo cometido en una residencia de ancianos, 'Hogar Bilbilitano', situada en el paseo Sixto Celorrio (37). Pero, en la misma sala de vistas, la magistrada dictó su absolución en una breve comparecencia en la que él mismo se acogió a su derecho a no declarar. Y la jueza adoptó esta decisión al considerar que no se habían reunido pruebas suficientes.

Por todo ello, el ministerio fiscal solicitaba una pena de tres años y seis meses de cárcel por un delito de robo con fuerza en las cosas, además del pago de una indemnización de 2.040 euros. Porque, en el mediodía de aquel 19 de marzo de 2025, el establecimiento sufrió el robo de un ordenador portátil, un láser y un paquete de Amazon sin abrir, valorado todo ello en 1.540 euros. Además, también se llevaron 500 euros en efectivo una vez que se violentó la cerradura, según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía.

Antecedentes

Sin ir más lejos, en el mes de enero aceptó una condena de un año de cárcel por robar en la sede que UGT tiene en Calatayud. ,Es un robo que perpetró el 12 de febrero de 2025. Y no utilizó guantes, por lo que dejó sus huellas en el establecimiento y facilitó su posterior identificación entre los investigadores.

Sobre este ladrón de 45 años y nacionalidad española se dice que ha hecho del robo "su modo de vida" según hicieron constar los investigadores en el atestado que remitieron al Juzgado de Guardia. "Los lleva a cabo con una tranquilidad pasmosa que solamente otorga una dilatada experiencia en la comisión de estos delitos, no importándole en absoluto las veces que ha sido detenido ni identificado en hechos anteriores, habiendo normalizado e interiorizado esta forma de actuar de carácter asocial", recoge al atestado.