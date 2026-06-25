Los alcaldes de las zonas afectadas por el incendio de Tamarite: "Ha cogido vertiente norte-oeste y se dirige hacia Fonz"

El incendio forestal que se ha declarado sobre la 11.00 horas de este jueves en los términos municipales de Tamarite y Alcampell, comarca de La Litera, se dirige ahora hacia Fonz, según informa el alcalde de este segundo municipio, Joan Aurin. "Ha cogido la vertiente norte-oeste, por eso la complicación está ahora en Azanuy y se dirige hacia Fonz", ha indicado. El fuego, que ha arrasado más de 1.000 hectáreas, ha obligado a desalojar a 240 vecinos de Azanuy, Alins y Calasanz.

Dedse Alcampell, donde se ha instalado el puesto de mando avanzado, Aurin ha informado de que la situación "no está para nada controlada". Hasta allí se desplaza ahora el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. También allí está presente la alcaldesa de Tamarite de Litera, Sandra González, que atiende a este diario por teléfono de forma rápida y pendiente de las llamadas de los responsables de Emergencias que están en el terreno.

"Ha venido la UME, estamos en el puesto de mando avanzado en Alcampell, porque tiene una mejor accesibilidad hacia el monte que Tamarite. El foco ha surgido en una zona de campo de secano, en el término municipal de Tamarite, y rápidamente se ha ido expandiendo por el monte", ha explicado.

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Desde entonces se han ido sumando los efectivos para tratar de poner coto a unas llamas que han obligado al desalojo de tres poblaciones y que mantiene el vilo a esta parte oriental de la provincia de Huesca. "Con el viento que se ha levantado ahora, el fuego está corriendo más y la situación no está controlada", explica por vía telefónica, con esperanza en la labor de todos los medios de extinción que están volcados en el que es, por ahora, el mayor incendio de este verano de 2026.