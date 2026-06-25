Cae una banda que traficaba con cocaína en Zaragoza: un líder colombiano, una estructura piramidal y un suministro desde Valencia

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal especializada en el tráfico de cocaína asentada en Zaragoza y abastecida desde la ciudad de Valencia, en el marco de las denominadas operaciones 'Mármol' e 'Iber'. La investigación ha sido desarrollada conjuntamente por los grupos de la UDYCO de Zaragoza y Valencia, culminando con la detención de nueve personas y la completa desarticulación de la estructura criminal. En el operativo se han intervenido más de 11 kilogramos de cocaína, casi 40.000 euros en efectivo, cuatro vehículos y abundante material destinado a la manipulación y distribución de sustancias estupefacientes.

Las pesquisas se iniciaron en diciembre de 2025 tras recibirse diversas informaciones que alertaban de la existencia de una organización perfectamente estructurada dedicada a la distribución de cocaína en Zaragoza. Las investigaciones permitieron identificar a un hombre de origen colombiano como presunto líder de la trama, encargado de coordinar la distribución de la sustancia a consumidores finales y pequeños traficantes de la provincia.

Los investigadores comprobaron que la organización contaba con distintos escalones perfectamente definidos. Entre ellos figuraban distribuidores encargados del reparto de la droga por Zaragoza y su área metropolitana, así como un transportista residente en Madrid que realizaba los desplazamientos entre Valencia y Zaragoza.

La investigación permitió localizar un inmueble situado en la calle Pedro María Ric de Zaragoza que actuaba como auténtico centro neurálgico de la organización. Los agentes comprobaron que el piso era utilizado como lugar de almacenamiento de la cocaína, su manipulación y posterior distribución entre los diferentes miembros de la red. Asimismo, los investigadores identificaron al principal proveedor de la sustancia, afincado en Valencia y con antecedentes policiales por hechos similares.

La operación, en dos fases

La operación de la Policía Nacional se desarrolló en dos fases distintas. La primera de ellas tuvo lugar a finales del mes de mayo, cuando los agentes detectaron un desplazamiento del transportista desde Madrid hasta Valencia. Tras establecer un dispositivo de vigilancia, observaron una rápida reunión entre éste y el proveedor principal, quien le entregó una bolsa con una importante cantidad de sustancia estupefaciente.

Posteriormente, el transportista se desplazó hasta Zaragoza, donde hizo entrega de la mercancía a otro integrante de la organización. En ese momento los agentes intervinieron y localizaron en el interior de una mochila cuatro bloques compactos de cocaína, con un peso aproximado de un kilogramo cada uno.

Como continuación de esta primera fase se practicaron varios registros domiciliarios en Zaragoza y Valencia, procediéndose a la detención de otros integrantes de la organización. Tras las primeras detenciones, los investigadores detectaron movimientos dirigidos a reorganizar la actividad criminal y abandonar Zaragoza para evitar la acción policial.

Ante esta situación, el pasado 11 de junio se desarrolló una segunda fase operativa con nuevas entradas y registros simultáneos en Zaragoza y en la localidad castellonense de Vall de Uxó, procediéndose a la detención del resto de integrantes de la organización.

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En total, la operación se ha saldado con nueve detenidos, cinco registros domiciliarios y la intervención de más de 11 kilogramos de cocaína, 39.808 euros en efectivo, cuatro vehículos, teléfonos móviles, básculas de precisión y diverso material destinado al corte y distribución de la droga. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional de los principales responsables de la organización, mientras que el resto quedó en libertad con cargos y con medidas cautelares.