El grupo de Leire Díez "canalizó" cerca de un millón de euros en cobros a través de la empresa de Zaragoza vinculada a la trama

Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la presunta trama de corrupción encabezada por Leire Díez, Santos Cerdán, Antxon Alonso y Vicente Fernández Guerrero no se alejan de Zaragoza. Un nuevo análisis de la Benemérita señala que el conocido como grupo Hirurok, compuesto por los cuatro mencionados y con estrecha vinculación al PSOE, habría utilizado la empresa zaragozana Mediaciones Martínez para "canalizar" cerca de un millón de euros en cobros o supuestas mordidas por su intervención en numerosas operaciones industriales, muchas relacionadas con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El informe, un detallado estudio de unos 250 folios que desgrana con conversaciones, correos electrónicos y situación económica de los implicados, señala a Mediaciones Martínez como una pieza fundamental para que la presunta trama de corrupción funcionara. Según recogen los agentes, la empresa propiedad de Antxon Alonso (98%) y el aragonés Carmelo Aznárez "habría sido instrumentalizada por los investigados para la canalización de los fondos, fondos, de aparente naturaleza ilícita, obtenidos como consecuencia de la actividad que se analiza".

La UCO precisa que habría emitido facturas "a diversas sociedades" que "directa o indirectamente" se habrían visto "beneficiadas" por las acciones de Fernández Guerrero, Leire Díez y Antxon Alonso. "A este respecto, habría facturado, en el periodo comprendido entre el 27 de julio de 2021 y el 6 de agosto de 2023, un importe total de al menos 913.199,22€", aseveran los agentes, que precisan que en un periodo de tiempo casi similar (entre octubre de 2021 y julio de 2023), Mediaciones Martínez habría recibido fondos de empresas vinculadas a la trama por valor de 937.715,05 euros.

La Guardia Civil precisa en las conclusiones del informe que en "los abonos efectivamente localizados en sus productos bancarios" en un período de tiempo ligeramente mayor de estudio, entre octubre de 2021 y mayo de 2024, llegaron a los "1.098.715,05 euros".

Según las cuentas analizadas por la Guardia Civil, las empresas Reciclajes y Derribos Olite y Valeriano Urrutikoetxea, firmas vinculadas a Erri Berri, habrían facturado casi el 53% de esos más de 90.000 euros percibidos por Mediaciones Martínez. La UCO destaca también los porcentajes de Tubos Reunidos (13,91%), Grupo Aldesa (9,57%) y Servinabar (6,56%), considerada la empresa núcleo de toda la trama desarrollada por el grupo Hirurok.

La vinculación con Aragón no termina aquí, ya que el estudio de la Guardia Civil señala que finalizado ese plazo analizado hasta octubre de 2023, Mediaciones Martínez recibió "otra serie de abonos en sus productos bancarios". En esta ocasión llegaban desde Next Generation Caliope Innova SL y Universal Global Scale Worldwide, que "pertenecerían al grupo empresarial de Antxon Alonso" y, en algún momento, estuvieron vinculadas al gigante de las renovables Forestalia, fundado por Fernando Samper. La UCO señala que estos abonos "ascienden a 161.000 euros".

Las operaciones con Mediaciones Martínez

En julio de 2021, el propio Antxon Alonso se hizo con la empresa Mediaciones Martínez, un movimiento que la Guardia Civil considera "significativo" y más al hacer que el anterior propietario, Carmelo Aznárez, "mantuviese la titularidad de una de las participaciones de la sociedad (evitando con ello la unipersonalidad) y fuese nombrado administrador único de la misma". Según la UCO, esto se hizo con "el propósito de encubrir la titularidad y administración real de la sociedad, en manos del grupo Hirurok".

Las operaciones, a partir de entonces, consistieron en "la suscripción de diversos contratos de prestación de servicios con aquellas sociedades en beneficio de las cuales actuaban, normalmente aunque no de forma exclusiva, ante diferentes Administraciones o cargos públicos". No estudia la Guardia Civil las intervenciones que tuvieran lugar con mercantiles privadas, aunque no se descartan que existieran. Precisa la UCO: "En cualquier caso, esta se trataría de una actividad residual y con una baja incidencia en la actividad desplegada".

Según la Guardia Civil, Antxón Alonso, Leire Díez y Vicente Fernández Guerrero habrían formado un grupo que "valiéndose de sus capacidades sobre diversos cargos públicos, habrían actuado con el propósito de obtener de estas decisiones favorables a sus intereses que les propiciasen un rédito económico". Y que habrían utilizado Mediaciones Martínez con los cobros de las presuntas mordidas, aunque "alejando el origen de los fondos o evitando las relaciones comerciales directas".

Noticias relacionadas

Los agentes de la UCO afirman en las conclusiones de su análisis sobre el papel de Mediaciones Martínez que, "de forma preponderante", la facturación de la firma zaragozana "encontraría su motivación en las actuaciones efectuadas por los componentes del grupo autodenominado como Hirurok ante diferentes Administraciones públicas, valiéndose de sus capacidades a través de terceros y obteniendo por ello un rédito económico".