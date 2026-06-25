La Guardia Civil detiene a una persona en Tarazona por 16 robos con fuerza en el interior de vehículos
Se trata de un varón de 49 años, natural del Lérida, al que le constan numerosos antecedes por delitos contra el patrimonio
La Guardia Civil ha detenido a una persona como presunta autora de una serie de robos en interior de vehículos, hechos delictivos consumados y alguno en grado de tentativa, cometidos en distintos puntos de la localidad de Tarazona.
Los hechos ocurrieron en la mañana del pasado 9 de junio cuando se dio aviso sobre un posible robo con fuerza en el interior de un vehículo que se encontraba estacionado en un parking de la localidad. De inmediato, agentes de seguridad ciudadana se personaron en el lugar y comprobaron que varios de ellos presentaban daños compatibles con robos en su interior.
Ante estos hechos, la Guardia Civil realizó una inspección de la zona durante la cual pudieron verificar la existencia de posibles indicios relacionados con los daños observados, a la vez que, en colaboración con Policía Local, se identificó a una persona que se encontraba por las inmediaciones, la cual levantó sospechas al hallarse cerca de varios objetos que podrían haber sido utilizados para cometer los hechos delictivos.
Durante la investigación, se tuvo conocimiento de varios robos cometidos en los días anteriores y se comprobó que todos ellos, tanto los consumados como los cometidos en grado de tentativa, tenían un patrón común, consistente en la fractura y forzamiento de ventanillas y puertas para acceder el interior y sustraer los objetos.
Tras realizar las gestiones pertinentes se pudo relacionar al sospechoso con estos ilícitos, por lo que se procedió a su detención, un varón de 49 años, natural del Lérida, al que le constan numerosos antecedes por delitos contra el patrimonio, al que se le imputa un supuesto delito continuado de robo con fuerza en las cosas en interior de vehículo. Se han esclarecido un total de 16 robos.
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