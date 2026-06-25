Una herida grave y dos leves en el choque entre dos motocicletas en la N-230 en Huesca

Los conductores de dos motocicletas y una acompañante han resultado heridos, la acompañante de gravedad, tras sufrir una colisión por alcance en la carretera N-230, en el término municipal oscense de Baells.

El accidente de tráfico se ha producido a las 08.20 horas de este jueves, en el punto kilométrico 46,535 de esta vía. La herida grave es una mujer de 57 años, vecina de Barcelona, que ha sido trasladada en el helicóptero de emergencias del 112 al Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

Los dos conductores, ambos heridos leves, son una mujer de 56 años y un hombre de 58, también vecinos de Barcelona, y les han llevado en ambulancia al Hospital de Barbastro.

En el lugar se han personado una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Barbastro, Equipo de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una dotación de bomberos de Benabarre, ambulancias del servicio de urgencias del 061, helicóptero medicalizado de emergencias del 112, Protección Civil de la Comarca La Litera y conservación de carreteras.

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El Equipo de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, con base en Fraga, investiga las causas del siniestro vial.