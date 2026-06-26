Detenido un vecino de La Litera por el robo de material para canalización de sistemas de riego valorado en más 3.000 euros

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 34 años y vecino de la Comarca de La Litera como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza en las cosas, tras sustraer material para la canalización de los sistemas de riego. La investigación, llevada a cabo por el Equipo Roca de Barbastro, se inició en el mes de mayo tras dos robos ocurridos en un periodo de 15 días, consistentes en la sustracción de tubos de polietileno destinados para realizar una obra de modernización de canalización del sistema de riego, además de herramientas y material de obra, han informado desde la Guardia Civil de Huesca.

Los ilícitos se cometieron en dos instalaciones distintas pero pertenecientes a la misma empresa, ubicada en la comarca del Somontano. Tras la investigación se determinó que ambos los había cometido la misma persona, un trabajador de una empresa subcontratada de la sociedad perjudicada que, aprovechando dicha situación y conociendo perfectamente el lugar donde se guardaba el material, lo sustrajo durante periodos nocturnos.

Además, se ubicó el lugar donde almacenaría parte del material sustraído, tratándose de una finca de su propiedad. Por todo ello, la Guardia Civil detuvo durante el día de ayer a este varón de 34 años, nacionalidad rumana y vecino de la Comarca de La Litera.

Los agentes también recuperaron gran parte del material sustraído en la finca del detenido. El valor del material sustraído y los daños ocasionados asciende a más de 3.000 euros. Los hechos causaron un grave perjuicio para la empresa denunciante, ya que se trata de un material específico que se fabrica por encargo y destinado a obras de canalizaciones de riego.

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Al detenido, al que le constan antecedentes policiales, se le imputaron dos supuestos delitos de robo con fuerza en las cosas y quedó a disposición judicial una vez finalizadas las correspondientes diligencias.