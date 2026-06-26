Entra en prisión por una veintena de robos en garajes en un barrio de Zaragoza
El hombre, considerado huidizo por los agentes, fue detenido el pasado lunes 22 de junio tras acumular una veintena de delitos
La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a un hombre como presunto autor de una veintena de robos con fuerza en el interior de vehículos estacionados en garajes comunitarios del barrio de Valdespartera. Los hechos se produjeron entre finales de mayo y principios de junio en cinco comunidades de la zona, donde residía el investigado.
El arrestado, que acumula más de una treintena de antecedentes policiales, ha ingresado en prisión por orden judicial después de pasar a disposición del juez. La investigación ha sido desarrollada por el grupo de la Comisaría de Distrito de San José, que llevaba varios días tratando de localizar al sospechoso.
Robos en cinco garajes comunitarios
Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Aragón, los robos se cometieron entre el 26 de mayo y el 3 de junio en el interior de vehículos estacionados en cinco garajes comunitarios de Valdespartera. Los investigadores atribuyen al detenido una veintena de hechos delictivos, todos ellos relacionados con robos con fuerza en coches.
Ante las dificultades para encontrarlo, debido a su carácter huidizo, los agentes incorporaron una requisitoria a las bases de datos policiales. Finalmente, una patrulla de Seguridad Ciudadana localizó al sospechoso sobre las 10.00 horas del pasado lunes, 22 de junio, y procedió a su detención.
Tras el arresto, el hombre fue trasladado a la Comisaría de San José, donde continuaron las diligencias policiales. Durante la investigación, los agentes practicaron una entrada y registro en su domicilio, en el que localizaron diversos objetos denunciados como sustraídos por las víctimas.
Esos efectos fueron posteriormente devueltos a sus legítimos propietarios. Una vez finalizadas las diligencias, el detenido fue puesto a disposición judicial y, tras prestar declaración, el juez decretó su ingreso en prisión.
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