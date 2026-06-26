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Heridos tres trabajadores tras una pequeña explosión en una empresa de maquinaria de Tauste
Han sido trasladados a un centro de salud, uno de ellos en helicóptero
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Tres personas han resultado heridas este viernes, una de ellas de gravedad, tras producirse una pequeña explosión mientras calentaban un tubo de acero en la empresa de maquinaria en la que trabajaban, en el municipio cincovillés de Tauste.
El aviso por el accidente laboral se ha recibido sobre las 12.00 horas de este viernes, 26 de junio, y hasta Tauste se han desplazado efectivos de los Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).
Los heridos han sido trasladados a un centro de salud, uno de ellos en helicóptero.
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