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Muere un conductor de 53 años tras salirse de la vía y volcar en la AP-68 en Zaragoza

El accidente se ha producido a las 02.48 horas, a la altura del punto kilométrico 291,5, y la víctima era un vecino de Tarragona

El vehículo siniestrado tras salirse de la vía esta pasada madrugada.

El vehículo siniestrado tras salirse de la vía esta pasada madrugada. / GUARDIA CIVIL

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Laura Rabanaque

Laura Rabanaque

Zaragoza

Un hombre de 53 años, vecino de Tarragona, ha fallecido esta madrugada tras sufrir un accidente de tráfico en la AP-68 en Zaragoza. El siniestro se ha producido a las 02.48 horas, a la altura del punto kilométrico 291,5.

Según la información facilitada por la Guardia Civil de Tráfico, el turismo en el que viajaba la víctima se ha salido de la vía por el margen derecho y posteriormente ha volcado. Como consecuencia del accidente, el conductor ha fallecido.

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Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se ha producido la salida de vía.

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