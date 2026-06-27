Una presunta violación grupal en un piso de Zaragoza acaba con tres detenidos que habrían drogado a las víctimas

La Policía Nacional ha detenido en las últimas horas a tres jóvenes por una presunta violación grupal a tres chicas, una de ellas menor de edad, en un piso de la calle Pradilla de Zaragoza, a las que previamente habrían drogado. Además, se busca a otros dos posibles agresores, todos ellos pertenecientes a la banda Blue Demons. Los hechos, denunciados a principios de este mes por una de las jóvenes, se remontan a la madrugada del pasado 11 de abril, tal y como ha informado Heraldo y ha confirmado este diario.

Tras estar en una conocida discoteca de la calle María Lostal, las tres jóvenes, una de ellas menor, habrían sido presuntamente drogadas. Dos de ellas consumieron alcohol mezclado con un potente medicamento, el Rivotril, con fuertes efectos como la somnolencia, mientras que la tercera bebió lo que le dijeron que era una lata de RedBull. Sin embargo, los agresores habrían echado otro tipo de sustancias en las bebidas para después mantener relaciones sexuales no consentidas con ellas, presumiblemente éxtasis.

El Grupo de Investigación de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) tiene recabadas varias grabaciones y fotografías de lo ocurrido antes de las agresiones sexuales, así como varios testimonios. Ahora, tiene en su poder otros teléfonos móviles que han sido intervenidos a los detenidos y donde podría haber más material gráfico, ya que algunos testigos aseguran que las violaciones fueron grabadas.

Uno de los detenidos es Aboubacar C.C., alias Rasta, considerado el líder de los Blue Demons en Zaragoza, una banda que tiene sus orígenes en los Crips de Estados Unidos y que lleva poco tiempo en la ciudad, donde ya ha protagonizado enfrentamientos con otro grupo, los Dominican Don't Play (DDP). También fue detenido Malik S. B., de 19 años, y un menor de 16 años que fue entregado a sus tutores legales.

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Tanto Aboubacar como Malik han sido puestos en libertad por el juez, aunque con una orden de alejamiento con las víctimas, tras acogerse a su derecho a no declarar, siendo asistidos por los abogados Luis Ángel Marcén, Carmen Sánchez y María José Berdún. La denunciante fue la primera en asegurar que habían mantenido relaciones sexuales sin su consentimiento, testimonio al que se sumó otra de las víctimas. La tercera, la menor, aseguró que en su caso no había sido agredida, aunque otros testigos contradicen esa versión.