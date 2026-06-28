Muere un motorista de Huesca de 69 años en un accidente de tráfico en Hoz de Jaca
El siniestro se produjo este sábado, a las 13.25 horas, por una salida de vía de la que se están investigando las causas, en el entorno del embalse de Búbal
Un motorista natural de Huesca, de 69 años, falleció ayer en un accidente de tráfico cerca del término municipal de Biescas por causas que se están investigando. Tal y como ha confirmado la Guardia Civil en Huesca, el suceso tuvo lugar este sábado a las 13.25 horas, pero no ha trascendido hasta primera hora de este domingo.
Se trata de la segunda vícimta mortal en las carreteras aragonesas este fin de semana, después de la muerte ayer también de un vecino de Tarragona en un accidente en Zaragoza, también por una salida de vía con su vehículo y el posterior vuelco. Con el accidente del motorista en la A-136, el mes de junio se ha cobrado ya 12 víctimas en las carreteras aragonesas.
Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil en el Alto Aragón, el siniestro vial se registró en la carretera A-136, en el punto kilométrico 5,800, cerca del embalse de Búbal, y se trasladó aviso al 112. El accidente consistió en la salida de la vía del conductor de una motocicleta, por el margen izquierdo de la carretera. El vecino de Huesca de 69 años falleció como consecuencia del choque.
- Los expertos en aire acondicionado coinciden: 'El agua que cae del aparato no hay que tirarla siempre
- El destino elegido por miles de aragoneses cada verano que lucha contra una plaga de serpientes: 'Ni con un ejército preparado para acabar con ellas lo conseguiríamos
- El goleador uruguayo que formó el Escalerillas, llamó la atención de Lalo Arantegui y espera al Real Zaragoza en Primera RFEF
- El supermercado cooperativo de Zaragoza donde los tomates saben a tomate: 'Aquí no hace falta mirar las etiquetas
- La aplaudida queja de un exitoso centro cultural de un pueblo de Teruel: 'Músicos que no van a conciertos... Es algo que no entenderemos en la vida
- Los trabajadores de Stellantis Figueruelas que estuvieron de baja en 2023 cobrarán la paga de beneficios tras la decisión del Supremo
- El desaparecido edificio de Zaragoza que fue diseñado por un discípulo de Gaudí que llegó a dirigir las obras de la Sagrada Familia
- El pueblo de Aragón que esconde un pequeño parque acuático con toboganes en su piscina municipal: 1.600 habitantes y un castillo-palacio del siglo XIV