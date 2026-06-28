Muere un motorista de Huesca de 69 años en un accidente de tráfico en Hoz de Jaca

Un motorista natural de Huesca, de 69 años, falleció ayer en un accidente de tráfico cerca del término municipal de Biescas por causas que se están investigando. Tal y como ha confirmado la Guardia Civil en Huesca, el suceso tuvo lugar este sábado a las 13.25 horas, pero no ha trascendido hasta primera hora de este domingo.

Se trata de la segunda vícimta mortal en las carreteras aragonesas este fin de semana, después de la muerte ayer también de un vecino de Tarragona en un accidente en Zaragoza, también por una salida de vía con su vehículo y el posterior vuelco. Con el accidente del motorista en la A-136, el mes de junio se ha cobrado ya 12 víctimas en las carreteras aragonesas.

Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil en el Alto Aragón, el siniestro vial se registró en la carretera A-136, en el punto kilométrico 5,800, cerca del embalse de Búbal, y se trasladó aviso al 112. El accidente consistió en la salida de la vía del conductor de una motocicleta, por el margen izquierdo de la carretera. El vecino de Huesca de 69 años falleció como consecuencia del choque.