Un niño, trasladado al hospital Miguel Servet de Zaragoza tras casi ahogarse en el estanque de un parque

Un menor tuvo que ser atendido el pasado viernes en Huesca tras sufrir un ahogamiento en el estanque del Parque Universidad. Los hechos ocurrieron sobre las 23.10 horas, cuando la Policía Local de Huesca recibió el aviso del 112 y varias patrullas se desplazaron de inmediato hasta la zona.

A su llegada, los agentes encontraron a la madre del niño con el menor inconsciente en brazos. La rápida intervención policial resultó decisiva. Uno de los agentes tomó al pequeño y comenzó a aplicarle técnicas de primeros auxilios, logrando que expulsara el agua y recuperara la consciencia antes de la llegada de los servicios sanitarios.

Estanque del Parque Universidad de Huesca donde casi se ahoga un niño / POLICÍA LOCAL DE HUESCA

Reanimado por la Policía Local de Huesca

Mientras se prestaba esa primera asistencia al menor, otros agentes acordonaron el entorno del estanque y establecieron un perímetro de seguridad. La intervención se produjo en un momento de gran afluencia de personas en el parque, por lo que la Policía Local tuvo que despejar la zona para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.

Desde la Sala 092 se coordinó el operativo con Bomberos y el 061. Una vez estabilizado, el menor fue trasladado inicialmente en ambulancia hasta el Hospital San Jorge de Huesca, con escolta policial para agilizar el desplazamiento.

Posteriormente, el niño fue derivado al Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza, centro de referencia pediátrica, para continuar con la atención médica tras el episodio sufrido en el estanque del Parque Universidad.

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La Policía Local de Huesca ha destacado la importancia de la actuación inmediata de los agentes, que permitió recuperar la consciencia del menor en los primeros minutos posteriores al ahogamiento. La coordinación entre Policía Local, Bomberos, 061 y servicios sanitarios fue clave para atender al niño y garantizar su traslado hospitalario.