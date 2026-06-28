Semana de muchos rescates en el Pirineo: parapentistas, montañeros y barranquistas heridos

La Guardia Civil ha realizado entre el lunes y el sábado un total de 22 rescates en diversos puntos del Pirineo, entre ellos, los de dos parapentistas que resultaron heridos con fracturas, el primero, el martes, y el segundo, el miércoles.

En el primer caso, el Instituto armado recibió el aviso a las 16.00 horas que les comunicaba que una parapentista francesa de 36 años, mientras realizaba la actividad en Cajigar y tras un fallo en el aterrizaje, se había fracturado un pie.

Se activó GREIM de Benasque, la Unidad Aérea de Benasque y el médico del 061 y, tras sobrevolar la zona y localizar a la herida, esta fue evacuada y trasladada en la aeronave hasta Graus, donde fue transferida a una ambulancia para ser llevada al hospital de Barbastro.

Al día siguiente, a las 11.55 horas, otro aviso informaba del accidente de otro parapentista, en este caso, vecino de Huesca y de 57 años, que se había fracturado el peroné y sufría contusiones en la espalda tras chocar contra unas rocas en el monte del Tobazo, en Canfranc.

Tras su localización, fue evacuado y trasladado en aeronave hasta Candanchú, donde fue transferido a una ambulancia para ser llevado al hospital de Jaca.

Entre los rescates realizados a lo largo de la semana también consta el de una vecina de Rotterdam (Holanda) de 72 años, que fue auxiliada el jueves tras sufrir una caída en la senda de los cazadores (Torla) y una posible fractura de muñeca.

El viernes, los especialistas del GREIM rescataron a un vecino de Barcelona de 24 años con un posible fractura de tibia y peroné tras chocar contra una roca al saltar en una poza en el barraco Gorgas Negras de Bierge, por lo que evacuado al Hospital San Jorge de Huesca con diagnóstico grave.

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Y el sábado fue rescatada una montañera de Gijón de 34 años que había sufrido una caída a distinto nivel en el pico Pala de Ip, en Canfranc, y que presentaba una fractura abierta en la pierna derecha y una contusión en la cabeza, por lo que fue evacuada al Hospital San Jorge.