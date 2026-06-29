El Tribunal Supremo confirma la absolución de un joven que estuvo condenado por una violación en las fiestas de Jaca

De una condena de ocho años de cárcel a una absolución que en los últimos días acaba de confirmar el Tribunal Supremo. Así ha evolucionado el procedimiento judicial abierto contra un joven vecino de Jaca, Alexandru A. M., por una presunta violación que, en el mes de junio de 2022, obligó a parar las fiestas de este municipio pirenaico. Y es que el Alto Tribunal ha rechazado revisar el recurso interpuesto contra la sentencia que había revocado la condena dictada por la Audiencia Provincial de Huesca, en la cual se dio por probado que el acusado le agredió sexualmente cerca del recinto peñista y en la vivienda de la misma denunciante.

Pero, a los pocos meses, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) tumbó el fallo al estimar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Juan José Serra. En la sentencia, la Sala argumentó que existían "graves divergencias" en el relato aportado por la denunciante, además de las lesiones que presentaba. Porque todos los hematomas, a excepción de uno solo, eran anteriores a lo hechos denunciados el 27 de junio de 2022 en el transcurso de las fiestas en honor a Santa Orosia y San Pedro.

Relaciones sexuales consentidas

Inicialmente, el ministerio fiscal solicitaba una pena de 15 años de cárcel, una petición de condena a la que se adhirió la acusación particular a cargo del abogado José Ángel López. Al final, la indemnización se fijó en 20.000 euros por los daños morales ocasionados a la denunciante, ya que en el juicio celebrado en el mes de abril de 2025 manifestó que estuvo un año sin salir de casa al verse agravado un trastorno ansioso depresivo que padecía anteriormente. Y, en el caso de Alexandru A. M., reiteró que las relaciones sexuales fueron consentidas.

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Es el relato al que dio validez el TSJA y que quedará por siempre en la sentencia, ya que el Tribunal Supremo ha rechazado la revisión de la misma. Por eso el fallo ya es firme por medio de una providencia dictada el 7 de mayo. "La Sala de apelación razona y justifica el fallo absolutorio señalando que (la denunciante) incurrió en graves divergencias sobre hechos esenciales; y que el informe del médico forense señala que de todos los hematomas que indicó causados por las agresiones, solo el de la rodilla era reciente", expone la Sala, presidida por el magistrado Andrés Martínez Arrieta.