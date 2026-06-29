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Herida grave una mujer tras caer de su moto en la AP-2 en Zaragoza

Ha sido traslada al hospital Clínico de la capital aragonesa

Lugar del accidente en el que una mujer de 53 años ha resultado herida grave.

Lugar del accidente en el que una mujer de 53 años ha resultado herida grave. / GUARDIA CIVIL

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Una mujer de 53 años y vecina de Zaragoza ha resultado herida grave en un accidente de tráfico ocurrido este lunes en la AP-2, dentro del término municipal de Zaragoza, cuando por causas que se desconocen se ha caído de la motocicleta en la que circulaba y su cuerpo ha dado contra la calzada.

La herida ha sido trasladada en ambulancia al hospital Clínico Lozano Blesa de la capital aragonesa. El siniestro se ha producido a las 13.35 horas en un carril de incorporación situado en el punto kilométrico 23,500 de la AP-2.

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