Herida grave una mujer tras caer de su moto en la AP-2 en Zaragoza
Ha sido traslada al hospital Clínico de la capital aragonesa
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Una mujer de 53 años y vecina de Zaragoza ha resultado herida grave en un accidente de tráfico ocurrido este lunes en la AP-2, dentro del término municipal de Zaragoza, cuando por causas que se desconocen se ha caído de la motocicleta en la que circulaba y su cuerpo ha dado contra la calzada.
La herida ha sido trasladada en ambulancia al hospital Clínico Lozano Blesa de la capital aragonesa. El siniestro se ha producido a las 13.35 horas en un carril de incorporación situado en el punto kilométrico 23,500 de la AP-2.
La unidad de Investigación de seguridad vial del Subsector de Zaragoza analiza las causas del accidente.
- Los expertos en aire acondicionado coinciden: 'El agua que cae del aparato no hay que tirarla siempre
- El supermercado cooperativo de Zaragoza donde los tomates saben a tomate: 'Aquí no hace falta mirar las etiquetas
- El Rapid, el pequeño y carismático local que ha salvado la noche a media Zaragoza: 37 años de hamburguesas, rapidez y ambiente familiar
- Los arquitectos coinciden: 'El truco de la toalla puede ayudarte a dormir mejor en verano sin encender el ventilador ni el aire acondicionado
- Noches de ostras y Ferraris: así era trabajar en el casino de Montesblancos de Alfajarín en sus años de máximo lujo
- El 'medio maño' Leiva factura un concierto gigante en Zaragoza: 'Cuando sea mayor me acordaré siempre de este día
- Basic-Fit abrirá un nuevo gimnasio low-cost en el bloque cebra que transformó por completo un barrio de Zaragoza
- El Real Zaragoza reserva a Fuoli un contrato por cuatro temporadas