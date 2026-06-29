Muere un militar en un accidente de paracaídas en Huesca
El cabo Edgar Mallo Baena ingresó en el Ejército de Tierra en 2018 y había participado en misiones en Iraq
Suceso trágico en Huesca. El cabo Edgar Mallo Baena ha fallecido en un lanzamiento paracaídista nocturno en el ejercicio 'Tormenta Alada 26', en Huesca. Mallo Baena estaba destinado en el Batallón de Zapadores de la Brigada “Almogávares” VI de Paracaidistas y había ingresado en el Ejército de Tierra en 2018.
Durante este tiempo ha participado en misiones en el extranjero en Iraq, y en territorio nacional, habiendo sido condecorado con las Medallas Conmemorativas de la Operación Balmis y de la DANA. Se encontraba en posesión de la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco.
"En este momento de inmensa tristeza para todos los componentes del Ejército de Tierra, queremos expresar nuestro más sincero pésame y el apoyo incondicional a sus familiares y compañeros de la Brigada Almogávares VI de Paracaidistas. Su memoria y entrega a la Patria quedarán siempre presentes en nuestros corazones. Descanse en Paz", ha comunicado el Ministerio de Defensa.
- Los expertos en aire acondicionado coinciden: 'El agua que cae del aparato no hay que tirarla siempre
- El supermercado cooperativo de Zaragoza donde los tomates saben a tomate: 'Aquí no hace falta mirar las etiquetas
- El Rapid, el pequeño y carismático local que ha salvado la noche a media Zaragoza: 37 años de hamburguesas, rapidez y ambiente familiar
- Los arquitectos coinciden: 'El truco de la toalla puede ayudarte a dormir mejor en verano sin encender el ventilador ni el aire acondicionado
- Noches de ostras y Ferraris: así era trabajar en el casino de Montesblancos de Alfajarín en sus años de máximo lujo
- El 'medio maño' Leiva factura un concierto gigante en Zaragoza: 'Cuando sea mayor me acordaré siempre de este día
- Basic-Fit abrirá un nuevo gimnasio low-cost en el bloque cebra que transformó por completo un barrio de Zaragoza
- El Real Zaragoza reserva a Fuoli un contrato por cuatro temporadas