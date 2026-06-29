Muere un militar en un accidente de paracaídas en Huesca

Suceso trágico en Huesca. El cabo Edgar Mallo Baena ha fallecido en un lanzamiento paracaídista nocturno en el ejercicio 'Tormenta Alada 26', en Huesca. Mallo Baena estaba destinado en el Batallón de Zapadores de la Brigada “Almogávares” VI de Paracaidistas y había ingresado en el Ejército de Tierra en 2018.

Durante este tiempo ha participado en misiones en el extranjero en Iraq, y en territorio nacional, habiendo sido condecorado con las Medallas Conmemorativas de la Operación Balmis y de la DANA. Se encontraba en posesión de la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco.

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"En este momento de inmensa tristeza para todos los componentes del Ejército de Tierra, queremos expresar nuestro más sincero pésame y el apoyo incondicional a sus familiares y compañeros de la Brigada Almogávares VI de Paracaidistas. Su memoria y entrega a la Patria quedarán siempre presentes en nuestros corazones. Descanse en Paz", ha comunicado el Ministerio de Defensa.