Condenado por robar en cuatro habitaciones del hotel Palafox en Zaragoza

Un hombre, A. R. B., aceptó ayer una condena de dos años y seis meses de cárcel por robar en cuatro habitaciones del hotel Palafox, en Zaragoza. Es un delito continuado de robo con fuerza en las cosas que reconoció en la Plaza número 4 de la Sección de Penal del Tribunal de Instancia de Zaragoza, donde este varón dio el visto bueno al acuerdo alcanzado entre su abogada y la Fiscalía. En este mismo pacto no se ha establecido el pago de ninguna indemnización porque es un importe que asumió una mujer, M. P. D. M., cuando a finales del año pasado aceptó una pena de un año de prisión por tratarse de la persona que realizaba las tareas de vigilancia.

Junto a ambos también operaba un tercer individuo a quien no pudo identificar la Policía, por lo que ha resultado imposible juzgarle por unos hechos que tuvieron lugar entre las 12.00 horas del 9 de abril de 2022 y las 21.00 horas del día siguiente. Todos ellos consiguieron hacerse con una llave maestra que se guardaba en el despacho de uno de los trabajadores del hotel. Y, de esta forma, accedieron a un total de once habitaciones según consta en el escrito de acusación del ministerio fiscal.

Los efectos robados

Pero solo encontraron efectos de valor en cuatro de las habitaciones, de donde se llevaron un ordenador portátil valorado en 770 euros, una colonia, dos dispositivos electrónicos de lectura y varias joyas como una pulsera y un anillo. Son unos golpes que cometieron A. R. B. y su compinche mientras M. P. D. M. les realizaba la cobertura con labores de vigilancia para evitar ser descubiertos.

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Inicialmente, la Fiscalía solicitaba una pena de tres años y seis meses de cárcel para M. P. D. M. mientras que para A. R. V. elevaba su petición de condena hasta los cinco años de prisión por tener antecedentes por hechos similares. Son dos sentencias que en ambos casos ha dictado in voce el magistrado Alfredo Lajusticia.