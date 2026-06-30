Detenido un hombre en Mequinenza por tráfico de drogas durante el Descenso del Cinca: le incautan marihuana, cocaina, hachis y éxtasis

La Guardia Civil ha detenido a una persona por un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas y desobediencia durante un servicio desarrollado en la localidad de Mequinenza con motivo de la celebración del Descenso Internacional del Cinca.

Los hechos ocurrieron este pasado fin de semana, cuando agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana, que realizaba labores preventivas, observaron a un grupo de personas en las inmediaciones de un almacén en una actitud que resultó sospechosa para los efectivos presentes.

Durante la identificación de los mismos, uno de ellos accedió al inmueble en estado de nerviosismo y haciendo caso omiso a las indicaciones de los agentes, los cuales, al perseguirle y una vez en el interior, localizaron indicios compatibles con la existencia de sustancias estupefacientes.

Momento de la detención del hombre en Mequinenza, el pasado fin de semana. / Guardia Civil

Tras la inspección del local se localizaron e intervinieron aproximadamente 10 gramos de cocaína preparada en dosis para su distribución, 5 gramos de marihuana, 4,3 gramos de hachís, 19 pastillas de éxtasis. Asimismo, los agentes hallaron 192 euros en efectivo en billetes de diverso valor, dos básculas de precisión y diversos útiles destinados a la preparación y distribución de las sustancias, además de varias armas prohibidas, como una llave de pugilato.

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Por estos hechos se procedió a la detención de este varón, de nacionalidad española, de 24 años de edad y vecino de Mequinenza, por un supuesto delito contra la salud pública y desobediencia.