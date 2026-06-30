Homenaje a los voluntarios de Protección Civil de Aragón: "Nuestros honorarios son las 'gracias' de la gente"

Por su trabajo en la Dana que asoló Azuara, Letux y Almonacid de la Cuba. Por el mismo trabajo que tocó realizar solo tres meses después en Cuarte de Huerva, Cadrete y María de Huerva. Y por un cuarto de siglo al servicio de la sociedad de Sobrarbe. Son los tres respectivos motivos por los que el Gobierno de Aragón ha condecorado este martes a las agrupaciones de voluntarios del Campo de Belchite, de la Ribera Bajo Huerva y de Sobarbe, tres asociaciones que han recibido las Placas al Mérito de Protección Civil. Es un detalle al que todos ellos se han referido como "un honor" en conversación con este diario, ante el que han reflexionado sobre el papel que desempeñan en sus demarcaciones.

"Es un servicio totalmente voluntario. Todos tenemos algo dentro del corazón que nos hace ayudar a la gente y crear una sociedad mejor entre todos", ha comentado el presidente de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil (AVPC) Campo de Belchite, Adrián López, quien ha recordado especialmente aquellos farragosos días "rescatando personas", "sacando barro", "limpiando calles" y "preparando bocadillos" por la gran tromba de agua que descargó sobre Azuara. "Fue un orgullo porque todos estuvimos remando en la misma dirección y todos nos echamos una mano cuando más falta hacía. Luchamos todos juntos para sacar todo adelante", se ha enorgullecido López.

"Animar a la gente joven"

Y es que, desde su creación en 2002 como voluntarios de Valmadrid, él no recuerda una emergencia de tal envergadura, ya que por norma general colaboran en servicios ordinarios como eventos deportivos y en otros extraordinarios como los accidentes de tráficos -"lo más común"- o los incendios. En estos momentos, la agrupación cuenta con 24 voluntarios de Azuara, Lécera, La Puebla de Albortón y Valmadrid, aunque toda ayuda es poca y por eso quiere "animar a la gente joven" a formar parte de la asociación para "ser más fuertes en las emergencias".

Entrega de las Placas al Mérito Civil. / RUBÉN RUIZ

Afortunados se sienten en la AVPC Sobrarbe porque en los últimos años han percibido "incorporaciones de jóvenes" según ha explicado su presidente, Luis Lanau. En su caso han recibido la Placa al Mérito de Protección Civil por sus 25 años de trayectoria, un cuarto de siglo en el que recuerda algunas de sus intervenciones más notorias como el incendio en el hotel Ordesa de Torla, el incendio forestal del Pueyo de Araguás, Filomena, la pandemia o la pérdida de niños en campamentos. Y tiene clara cuál es la receta de su éxito: "Ser muy solidario. Moralmente compensa. Si no lo llevas en vena, no lo harías. Te tiene que salir del corazón".

"Hemos sido pioneros"

"Somos la asociación más antigua y la más numerosa. Hemos sido pioneros en una zona tan dispersa y quizá esa dispersidad fue el motivo para crear la asociación", ha reivindicado Lanau en alusión al vasto territorio sobre el que se despliegan los 35 voluntarios de norte a sur y de este a oeste, desde el túnel de Bielsa hasta Abizanda y desde Linás de Broto hasta Foradada del Torcal.

Varios de los voluntarios, entre el público, este martes. / RUBÉN RUIZ

Mismo orgullo que los anteriores ha mostrado la presidenta de la AVPC Ribera Bajo Huerva, Fabiola Moreno, quien ha recordado la tromba de agua que a finales de septiembre de 2025 les obligó a desplegarse en Cuarte de Huerva y Cadrete. "La gente nos llamaba a nosotros porque el 112 estaba colapsado y las primeras horas fueron caóticas, pero dentro del orden está la solución. Estuvimos sacando agua de las casas, preparando comidas, limpiando las calles...", ha relatado Moreno con el reciente recuerdo de "una situación muy similar en 2023".

Uno de los premios entregados este martes en el Pignatelli. / RUBEN RUIZ

Al igual que sus compañeros también tiene claro que el futuro de su agrupación pasa por ir incorporando jóvenes a sus filias, las cuales cuentan en estos momentos con 18 voluntarios que se despliegan en los municipios de Cuarte de Huerva, Cadrete, María de Huerva, Botorrita, Jaulín y Mozota. Y de su grupo ha destacado que todos ellos están "muy unidos". "Cuando la gente nos ve, se les abren los ojos. Lo nuestro es vocacional. El corazón de un voluntario llega a todo. Nuestros honorarios son las 'gracias' de la gente y eso es muy gratificante", ha subrayado. Lo que coloquialmente se dice por amor al arte.