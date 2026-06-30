La Policía pone nombre al cabecilla de los Blue Demons en Zaragoza

La Brigada de Información maneja cada vez más información sobre los Blue Demons, una banda latina de origen norteamericano a la que se ha detectado a lo largo de los últimos meses en Las Delicias. Y es que sus compañeros de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) han recabado nuevos datos como consecuencia de la investigación que se ha abierto por una presunta violación grupal con sumisión química en una vivienda de la calle Francisco Pradilla. Porque en las entrevistas practicadas por los agentes se ha averiguado que Aboubacar C. C., alias Rasta, es el líder del coro que se ha asentado en Zaragoza, además de constatarse otros datos de interés como los símbolos de la banda o sus integrantes.

Así consta en el atestado al que ha tenido acceso este diario, unas averiguaciones que han ido obteniendo los investigadores de la UFAM a medida que se han ido entrevistando con las personas implicadas en los hechos. De esta forma, la Policía ha podido conocer de primera mano la estructura de la banda, en cuya cúspide se sitúa el Rasta, un joven nacido en Guinea en 2006 al que le consta un antecedente por un robo con violencia. A esta conclusión se ha llegado por las órdenes que les ha ido dando al resto de integrantes. Por ejemplo, él mismo habría ordenado el borrado de los vídeos de esta presunta violación en manada e incluso habría instado a un compañero a retirarse de una pelea con los Dominican Don`t Play (DDP) por encontrarse en inferioridad numérica.

Los miembros de la banda

Al menos forman parte de la banda otros tres individuos: Malik S. B., nacido en Togo en 2007; Ikenn G. E., alias Bruno, nacido en Nigeria en 2004, y Felipe M. O., alias Miniong, nacido en España en 2007. Y hay un quinto menor de edad, el nigeriano Luis M. C., alias Lucho, quien ha reconocido su pasado en las filas de los Blue Demons, aunque hace unos meses fue expulsado de la banda "por algún problema interno". A Malik le constan cuatro antecedentes por robos y su situación administrativa en territorio nacional es irregular, ya que le fue denegado un trámite de Autorización de la Residencia de larga duración según pudieron constatar los agentes adscritos a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras (BPEF).

Entre los archivos aportados a la causa por la presunta violación constan fotografías y vídeos en los que se puede observar a todos ellos, a los cinco investigados y a las dos denunciantes, realizar gestos simbólicos con los dedos de las manos, "algo común entre los miembros que pertenecen a estas bandas urbanas". Y como "elemento común" de este tipo de organizaciones se menciona "el rol de sumisión" tienen las mujeres por su sometimiento a ritos sexuales de iniciación o siendo violadas, "pero siempre las relaciones sexuales deben tenerlas con todos los varones de la banda"

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Al Rasta, a Lucho y a Malik se les detuvo la semana pasada por delitos de agresión sexual y revelación de secretos en una operación en la que la UFAM contó con la ayuda del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) para localizarles en Las Delicias, donde residen cuatro de los cinco investigados. Es, precisamente, el barrio en el que están asentados los Blue Demons, un distrito de la ciudad por el que habían pugnado sin éxito con los Dominican Don`t Play, a quienes la Brigada de Información ha descabezado recientemente con 12 detenciones y 7 ingresos en prisión.