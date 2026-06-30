Nuevo incendio: los bomberos se desplazan a La Cartuja para sofocar el fuego en unos invernaderos

Nuevo incendio en Aragón. Prácticamente a la par que el fuego declarado en el término municipal de Leciñena, unos invernaderos han ardido en el barrio rural zaragozano de La Cartuja. Hasta ahí se han desplazado los Bomberos de Zaragoza, a una zona próxima a la carretera de Castellón, desde donde sale una gran columna de humo negro visible desde la autovía.

El aviso ha llegado a las 18.15 horas y hasta el lugar se han desplazado 14 bomberos, junto a una bomba nodriza pesada, una bomba urbana ligera, un vehículo de mando y una bomba urbana pesada. Con todo, parece que el suceso no va a pasar del susto inicial y los bomberos han dado por controlado el fuego en torno a las 20.00 horas, aunque todavía no se ha extinguido del todo.