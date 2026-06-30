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Última hora del incendio de Leciñena, en directo
El Infoar informa que el fuego se ha declarado a las 15.30 horas y que se encuentra en extinción tras movilizar 12 brigadas helitransportadas y terrestres del Gobierno de Aragón y del Gobierno de España
Un incendio declarado en el entorno de Leciñena a las 15.30 horas por causas que se están investigando ha sorprendido a vecinos y conductores de la A-23, desde donde ha resultado visible una gran columna de humo.
Según ha informado el Gobierno de Aragón, el fuego se ha declarado a las 15.30 horas y, en estos momentos, ya se han movilizado a 12 brigadas helitransportadas y terrestres del Ejecutivo autonómico y del Ministerio para la Transición Ecológica. En este sentido, ya se ha activado el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por incendios forestales (Procinfo) en situación operativa 1.
Presencia de Mar Vaquero
La vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, se desplaza a la zona del incendio de Leciñena, donde realizará declaraciones en el campo de fútbol donde se ha ubicado el Puesto de Mando Avanzado.
El fuego se ha declarado a las 15.30 horas
Según ha informado el Gobierno de Aragón, el fuego se ha declarado a las 15.30 horas y, en estos momentos, ya se han movilizado a 12 brigadas helitransportadas y terrestres del Ejecutivo autonómico y del Ministerio para la Transición Ecológica. En este sentido, ya se ha activado el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por incendios forestales (Procinfo) en situación operativa 1.
Así se veía el fuego desde el helicóptero
Segundo incendio en Aragón en menos de una semana
La zona de Tamarite de Litera sufrió hace una semana el primer gran incendio del verano en Aragón. Tres localidades de la comarca de La Litera, en la provincia Huesca, fueron desalojadas y el fuego calcinó 4.525 hectáreas, la mayor parte de ellas de superficie agrícola.
Primer incendio del verano en la provincia de Zaragoza
Un incendio declarado en el entorno de Leciñena a las 15.30 horas por causas que se están investigando ha sorprendido a vecinos y conductores de la A-23, desde donde ha resultado visible una gran columna de humo. El humo también era visible desde Zaragoza. Se trata del primer incendio forestal en la provincia de Zaragoza.
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