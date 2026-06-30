Última hora del incendio de Leciñena, en directo

Un incendio declarado en el entorno de Leciñena a las 15.30 horas por causas que se están investigando ha sorprendido a vecinos y conductores de la A-23, desde donde ha resultado visible una gran columna de humo.

Según ha informado el Gobierno de Aragón, el fuego se ha declarado a las 15.30 horas y, en estos momentos, ya se han movilizado a 12 brigadas helitransportadas y terrestres del Ejecutivo autonómico y del Ministerio para la Transición Ecológica. En este sentido, ya se ha activado el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por incendios forestales (Procinfo) en situación operativa 1.

Presencia de Mar Vaquero La vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, se desplaza a la zona del incendio de Leciñena, donde realizará declaraciones en el campo de fútbol donde se ha ubicado el Puesto de Mando Avanzado.

El fuego se ha declarado a las 15.30 horas Según ha informado el Gobierno de Aragón, el fuego se ha declarado a las 15.30 horas y, en estos momentos, ya se han movilizado a 12 brigadas helitransportadas y terrestres del Ejecutivo autonómico y del Ministerio para la Transición Ecológica. En este sentido, ya se ha activado el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por incendios forestales (Procinfo) en situación operativa 1.

Así se veía el fuego desde el helicóptero INFOAR

Segundo incendio en Aragón en menos de una semana La zona de Tamarite de Litera sufrió hace una semana el primer gran incendio del verano en Aragón. Tres localidades de la comarca de La Litera, en la provincia Huesca, fueron desalojadas y el fuego calcinó 4.525 hectáreas, la mayor parte de ellas de superficie agrícola. Miguel Ángel Gracia